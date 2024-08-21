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В ВСУ признали применение HIMARS по понтонным мостам в Курской области
В ВСУ признали применение HIMARS по понтонным мостам в Курской области - 21.08.2024, ПРАЙМ
В ВСУ признали применение HIMARS по понтонным мостам в Курской области
Силы специальных операций ВСУ сообщили в среду, что применили западные ракетные установки HIMARS по понтонным мостам в Курской области. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T23:25+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Силы специальных операций ВСУ сообщили в среду, что применили западные ракетные установки HIMARS по понтонным мостам в Курской области. Американский военный чиновник заявил, что США не подтверждают перемещение HIMARS ВСУ в Курскую область во время нападения. Он также напомнил, что Киев обещал использовать американское оружие в рамках, установленных США.На опубликованных в Telegram-канале сил спецопераций операций (ССО) ВСУ кадрах видно нанесение нескольких ударов по понтонным мостам российской армии на реке в Курской области. Минобороны РФ ранее сообщало, что ВСУ используют системы HIMARS для ударов в ходе террористического нападения на Курскую область. За время ведения боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли три установки HIMARS. В минувшую пятницу в результате удара ВСУ был разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. При обстреле двое волонтеров "Народного фронта" погибли, еще один получил ранения.На территории Курской области ВСУ неоднократно применяли американскую военную технику, которую активно уничтожают ВС РФ. В составе колонны 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтоженной бойцами 810-й бригады морской пехоты, были американские бронеавтомобили HMMWV, тяжелые бронемашины Cougar и БТР Stryker.
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всу, украина, россия
Вооружения, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ
В ВСУ признали применение HIMARS по понтонным мостам в Курской области
Силы спецопераций ВСУ признали применение HIMARS по мостам в Курской области
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Силы специальных операций ВСУ сообщили в среду, что применили западные ракетные установки HIMARS по понтонным мостам в Курской области.
Американский военный чиновник заявил, что США не подтверждают перемещение HIMARS ВСУ в Курскую область во время нападения. Он также напомнил, что Киев обещал использовать американское оружие в рамках, установленных США.
На опубликованных в Telegram-канале сил спецопераций операций (ССО) ВСУ кадрах видно нанесение нескольких ударов по понтонным мостам российской армии на реке в Курской области.
В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ
Минобороны РФ ранее сообщало, что ВСУ используют системы HIMARS для ударов в ходе террористического нападения на Курскую область. За время ведения боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли три установки HIMARS. В минувшую пятницу в результате удара ВСУ был разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. При обстреле двое волонтеров "Народного фронта" погибли, еще один получил ранения.
На территории Курской области ВСУ неоднократно применяли американскую военную технику, которую активно уничтожают ВС РФ. В составе колонны 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтоженной бойцами 810-й бригады морской пехоты, были американские бронеавтомобили HMMWV, тяжелые бронемашины Cougar и БТР Stryker.