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В ВСУ признали применение HIMARS по понтонным мостам в Курской области

В ВСУ признали применение HIMARS по понтонным мостам в Курской области - 21.08.2024, ПРАЙМ

В ВСУ признали применение HIMARS по понтонным мостам в Курской области

Силы специальных операций ВСУ сообщили в среду, что применили западные ракетные установки HIMARS по понтонным мостам в Курской области. | 21.08.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Силы специальных операций ВСУ сообщили в среду, что применили западные ракетные установки HIMARS по понтонным мостам в Курской области. Американский военный чиновник заявил, что США не подтверждают перемещение HIMARS ВСУ в Курскую область во время нападения. Он также напомнил, что Киев обещал использовать американское оружие в рамках, установленных США.На опубликованных в Telegram-канале сил спецопераций операций (ССО) ВСУ кадрах видно нанесение нескольких ударов по понтонным мостам российской армии на реке в Курской области. Минобороны РФ ранее сообщало, что ВСУ используют системы HIMARS для ударов в ходе террористического нападения на Курскую область. За время ведения боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли три установки HIMARS. В минувшую пятницу в результате удара ВСУ был разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. При обстреле двое волонтеров "Народного фронта" погибли, еще один получил ранения.На территории Курской области ВСУ неоднократно применяли американскую военную технику, которую активно уничтожают ВС РФ. В составе колонны 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтоженной бойцами 810-й бригады морской пехоты, были американские бронеавтомобили HMMWV, тяжелые бронемашины Cougar и БТР Stryker.

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