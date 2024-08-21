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"Наплыв меда": ЕС вынужден ограничить импорт продукта из Украины

"Наплыв меда": ЕС вынужден ограничить импорт продукта из Украины - 21.08.2024, ПРАЙМ

"Наплыв меда": ЕС вынужден ограничить импорт продукта из Украины

ЕС ввел меры замедления импорта украинского меда из-за превышения установленных ранее предельных объемов его ввоза в страны сообщества, говорится в... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T13:03+0300

2024-08-21T13:03+0300

2024-08-21T13:28+0300

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БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. ЕС ввел меры замедления импорта украинского меда из-за превышения установленных ранее предельных объемов его ввоза в страны сообщества, говорится в опубликованном в среду в официальном журнале ЕС документе. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта, рассчитанные по средним показателям по состоянию на период с 2021 по 2023 годы. На настоящий момент практически по всем этим товарам предельные объемы импорта на 2024 год уже достигнуты, и ЕС вводит пошлины для снижения дальнейшего ввоза. В опубликованном в Официальном журнале ЕС документе, в частности, поясняется, что Евросоюз с 21 августа 2024 года и до 31 декабря 2024 года восстанавливает ввозные пошлины на импорт украинского меда, поскольку достигнут предельный установленный объем его импорта в 44 тысячи тонн. "С 1 января 2025 года и до 5 июня 2025 года пошлины начнут взиматься по достижении предельных объемов импорта в 18,5 тысячи тонн", - также отмечается в опубликованном решении. В ЕС указывают, что на сегодня предельные значения по импорту с Украины "чувствительных" наименований сельхозтоваров пока не превышены только в отношении мяса птицы и кукурузы, но и этот импорт стремительно растет и уже составляет примерно 70% от максимальных объемов.

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мед, ес, украина, импорт