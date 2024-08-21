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Медведев рассказал, как Россия чуть не попала в "переговорный капкан" - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Медведев рассказал, как Россия чуть не попала в "переговорный капкан"
Медведев рассказал, как Россия чуть не попала в "переговорный капкан" - 21.08.2024, ПРАЙМ
Медведев рассказал, как Россия чуть не попала в "переговорный капкан"
До вторжения Украины в Курскую область Россия находилась на грани попадания в "переговорный капкан", или поспешить и начать енужные переговоры о мире с неясными | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T09:34+0300
2024-08-21T09:34+0300
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. До вторжения Украины в Курскую область Россия находилась на грани попадания в "переговорный капкан", или поспешить и начать енужные переговоры о мире с неясными перспективами и последствиями, предупредил в своем Telegram-канале заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев. "На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств", - написал Медведев.По его словам, после атак ВСУ на российскую территорию "все встало на свои места", так как после этого все понимают, что ни о каких мирных переговорах до полного разгрома врага не может идти и речи.
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россия, украина, дмитрий медведев
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Медведев
09:34 21.08.2024
 
Медведев рассказал, как Россия чуть не попала в "переговорный капкан"

Медведев: до событий в Курской области РФ могла попасть в "переговорный капкан"

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. До вторжения Украины в Курскую область Россия находилась на грани попадания в "переговорный капкан", или поспешить и начать енужные переговоры о мире с неясными перспективами и последствиями, предупредил в своем Telegram-канале заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
"На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств", - написал Медведев.
По его словам, после атак ВСУ на российскую территорию "все встало на свои места", так как после этого все понимают, что ни о каких мирных переговорах до полного разгрома врага не может идти и речи.
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