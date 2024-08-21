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В Россию вернулась "звезда" немецкого автопрома - 21.08.2024, ПРАЙМ
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В Россию вернулась "звезда" немецкого автопрома
В Россию вернулась "звезда" немецкого автопрома - 21.08.2024, ПРАЙМ
В Россию вернулась "звезда" немецкого автопрома
Благодаря "параллельному импорту" в России возобновились продажи обновленной версии роскошного кроссовера 2024 года выпуска Mercedes-Benz GLC Coupe, сообщает... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T17:40+0300
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mercedes-benz
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германия
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Благодаря "параллельному импорту" в России возобновились продажи обновленной версии роскошного кроссовера 2024 года выпуска Mercedes-Benz GLC Coupe, сообщает издание "SPEEDME.RU".Полюбившаяся любителям люксовых автомобилей новинка доступна в комплектации GLC 300 4MATIC Coupe. "Под капотом" кроссовера установлен турбированный мотор на 2 литра мощностью 258 л.с., "автомат" и полноприводная система 4MATIC. Совокупные характеристики обеспечивают плавное и уверенное движение на любом дорожном покрытии.Помимо впечатляющих внутренних особенностей, автомобиль имеет расширенный функционал. Так, водитель получит улучшенную систему безопасности, современную мультимедийную систему управления с обширными возможностями подключения в том числе к проекционному дисплею, светодиодное освещение и многое другое. Салон "немца" отделан премиальными износостойкими материалами, есть электрорегулировка и подогрев сидений. Движение по сложным трассам упростит система "прозрачного капота".Стоимость премиального кроссовера начинается от 14 700 000 рублей, однако с учетом дисконтной программы приобрести его можно будет за 14 390 000 рублей.
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mercedes-benz, авторынок рф, германия
Mercedes-Benz, авторынок РФ, ГЕРМАНИЯ
17:40 21.08.2024
 
В Россию вернулась "звезда" немецкого автопрома

"SPEEDME.RU": на российском рынке возобновились продажи Mercedes-Benz GLC Coupe

© Фото : MercedesАвтомобиль Mercedes GLC Coupe
Автомобиль Mercedes GLC Coupe - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© Фото : Mercedes
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Благодаря "параллельному импорту" в России возобновились продажи обновленной версии роскошного кроссовера 2024 года выпуска Mercedes-Benz GLC Coupe, сообщает издание "SPEEDME.RU".
Полюбившаяся любителям люксовых автомобилей новинка доступна в комплектации GLC 300 4MATIC Coupe. "Под капотом" кроссовера установлен турбированный мотор на 2 литра мощностью 258 л.с., "автомат" и полноприводная система 4MATIC. Совокупные характеристики обеспечивают плавное и уверенное движение на любом дорожном покрытии.
Помимо впечатляющих внутренних особенностей, автомобиль имеет расширенный функционал. Так, водитель получит улучшенную систему безопасности, современную мультимедийную систему управления с обширными возможностями подключения в том числе к проекционному дисплею, светодиодное освещение и многое другое.
Салон "немца" отделан премиальными износостойкими материалами, есть электрорегулировка и подогрев сидений. Движение по сложным трассам упростит система "прозрачного капота".
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Стоимость премиального кроссовера начинается от 14 700 000 рублей, однако с учетом дисконтной программы приобрести его можно будет за 14 390 000 рублей.
 
Mercedes-Benzавторынок РФГЕРМАНИЯ
 
 
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