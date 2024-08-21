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Мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями

Мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями - 21.08.2024, ПРАЙМ

Мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями

В России мессенджеры Telegram и WhatsApp работают нестабильно, передает корреспондент РИА Новости. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T14:35+0300

2024-08-21T14:35+0300

2024-08-21T14:35+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В России мессенджеры Telegram и WhatsApp работают нестабильно, передает корреспондент РИА Новости. Некоторые пользователи приложения Telegram столкнулись с проблемой: сообщения не отправляются, а диалоги не обновляются. Загрузка чатов происходит "бесконечно".WhatsApp сообщает о подключении к сети, но диалоги не загружаются, а сообщения не отправляются.Сервис "Сбой.рф" для отслеживания сбоев также не работает.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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