https://1prime.ru/20240821/messendzhery-851037583.html
Мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями
Мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями - 21.08.2024, ПРАЙМ
Мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями
В России мессенджеры Telegram и WhatsApp работают нестабильно, передает корреспондент РИА Новости. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T14:35+0300
2024-08-21T14:35+0300
2024-08-21T14:35+0300
сбой
сбой в работе telegram
telegram
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В России мессенджеры Telegram и WhatsApp работают нестабильно, передает корреспондент РИА Новости. Некоторые пользователи приложения Telegram столкнулись с проблемой: сообщения не отправляются, а диалоги не обновляются. Загрузка чатов происходит "бесконечно".WhatsApp сообщает о подключении к сети, но диалоги не загружаются, а сообщения не отправляются.Сервис "Сбой.рф" для отслеживания сбоев также не работает.
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ПРАЙМ
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сбой, сбой в работе telegram, telegram, whatsapp
сбой, сбой в работе Telegram, Telegram, WhatsApp
Мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями
Мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В России мессенджеры Telegram и WhatsApp работают нестабильно, передает корреспондент РИА Новости.
Некоторые пользователи приложения Telegram столкнулись с проблемой: сообщения не отправляются, а диалоги не обновляются. Загрузка чатов происходит "бесконечно".
WhatsApp сообщает о подключении к сети, но диалоги не загружаются, а сообщения не отправляются.
Сервис "Сбой.рф" для отслеживания сбоев также не работает.