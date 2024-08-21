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Microsoft ограничит доступ к облачным подпискам российским компаниям
Microsoft ограничит доступ к облачным подпискам российским компаниям - 21.08.2024, ПРАЙМ
Microsoft ограничит доступ к облачным подпискам российским компаниям
Microsoft предупредила российские компании об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам со 2 сентября, говорится в сообщении IT-компании "Софтлайн" в... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T13:20+0300
2024-08-21T13:20+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Microsoft предупредила российские компании об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам со 2 сентября, говорится в сообщении IT-компании "Софтлайн" в Telegram-канале."20 августа 2024 года мы как партнер получили уведомление от корпорации Майкрософт об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам с 02 сентября 2024 года", - сказано в сообщении.Ограничения будут распространяться на все юридические лица, зарегистрированные в России, за исключением транснациональных компаний. Каналы лицензирования Enterprise и CSP также подпадают под ограничения."Софтлайн" намерена отправить запрос в Microsoft, чтобы получить разъяснения по ряду вопросов, включая перечень продуктов, сроки доступности данных, подтверждение принадлежности к международным компаниям.В марте этого года Microsoft и Amazon объявили о закрытии доступа российским компаниям к программам управления и проектирования, в рамках санкций ЕС.
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россия, microsoft
Microsoft ограничит доступ к облачным подпискам российским компаниям
"Софтлайн": Microsoft ограничит доступ к облачным подпискам для компаний из РФ
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Microsoft предупредила российские компании об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам со 2 сентября, говорится в сообщении IT-компании "Софтлайн" в Telegram-канале.
"20 августа 2024 года мы как партнер получили уведомление от корпорации Майкрософт об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам с 02 сентября 2024 года", - сказано в сообщении.
Ограничения будут распространяться на все юридические лица, зарегистрированные в России, за исключением транснациональных компаний. Каналы лицензирования Enterprise и CSP также подпадают под ограничения.
"Софтлайн" намерена отправить запрос в Microsoft, чтобы получить разъяснения по ряду вопросов, включая перечень продуктов, сроки доступности данных, подтверждение принадлежности к международным компаниям.
В марте этого года Microsoft и Amazon объявили о закрытии доступа российским компаниям к программам управления и проектирования, в рамках санкций ЕС.
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