https://1prime.ru/20240821/microsoft-851034986.html

Microsoft ограничит доступ к облачным подпискам российским компаниям

Microsoft ограничит доступ к облачным подпискам российским компаниям - 21.08.2024, ПРАЙМ

Microsoft ограничит доступ к облачным подпискам российским компаниям

Microsoft предупредила российские компании об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам со 2 сентября, говорится в сообщении IT-компании "Софтлайн" в... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T13:20+0300

2024-08-21T13:20+0300

2024-08-21T13:20+0300

россия

microsoft

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Microsoft предупредила российские компании об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам со 2 сентября, говорится в сообщении IT-компании "Софтлайн" в Telegram-канале."20 августа 2024 года мы как партнер получили уведомление от корпорации Майкрософт об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам с 02 сентября 2024 года", - сказано в сообщении.Ограничения будут распространяться на все юридические лица, зарегистрированные в России, за исключением транснациональных компаний. Каналы лицензирования Enterprise и CSP также подпадают под ограничения."Софтлайн" намерена отправить запрос в Microsoft, чтобы получить разъяснения по ряду вопросов, включая перечень продуктов, сроки доступности данных, подтверждение принадлежности к международным компаниям.В марте этого года Microsoft и Amazon объявили о закрытии доступа российским компаниям к программам управления и проектирования, в рамках санкций ЕС.

https://1prime.ru/20240806/microsoft-850706349.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, microsoft