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В России увеличилось число выданных микрозаймов
В России увеличилось число выданных микрозаймов - 21.08.2024, ПРАЙМ
В России увеличилось число выданных микрозаймов
Российские микрофинансовые организации в июле выдали 2,95 миллиона микрозаймов, что на 2% больше результата аналогичного периода прошлого года, сообщается на... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:15+0300
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экономика
россия
микрозаймы
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российские микрофинансовые организации в июле выдали 2,95 миллиона микрозаймов, что на 2% больше результата аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Отмечается, что по сравнению с прошлым месяцем число выданных микрозаймов увеличилось на 1%. При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июле 2024 года было выдано в Москве (167,2 тысячи единиц), Московской области (141,1 тысячи единиц), Краснодарском крае (113,5 тысячи единиц), Свердловской области (99,6 тысячи единиц) и Республике Башкортостан (96,8 тысячи единиц). По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное увеличение выдачи микрозаймов в июле 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Челябинской (+4,6%), Новосибирской (+2,4%), Воронежской (+2,3%), Самарской (+2,2%) и Оренбургской (+2%) областях. В то же время в ряде регионов из топ-30 число выданных микрозаймов сократилось, в том числе в республиках Адыгея (-18,2%) и Саха (Якутия) (-1,3%), Пермском крае (-0,8%), Санкт-Петербурге (-0,7%), а также в Иркутской (-0,6%) и Московской (-0,5%) областях. В Москве данный показатель в июле вырос на 1,2% "После падения в июне, в июле выдача микрозаймов стабилизировалась, вернувшись, по сути, к минимальным значениям второй половины прошлого года. Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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россия, микрозаймы
Экономика, РОССИЯ, микрозаймы
В России увеличилось число выданных микрозаймов
НБКИ: число выданных в РФ микрозаймов в июле увеличилось на 2%, до 2,95 млн
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российские микрофинансовые организации в июле выдали 2,95 миллиона микрозаймов, что на 2% больше результата аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Отмечается, что по сравнению с прошлым месяцем число выданных микрозаймов увеличилось на 1%.
При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июле 2024 года было выдано в Москве (167,2 тысячи единиц), Московской области (141,1 тысячи единиц), Краснодарском крае (113,5 тысячи единиц), Свердловской области (99,6 тысячи единиц) и Республике Башкортостан (96,8 тысячи единиц).
По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное увеличение выдачи микрозаймов в июле 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Челябинской (+4,6%), Новосибирской (+2,4%), Воронежской (+2,3%), Самарской (+2,2%) и Оренбургской (+2%) областях.
В то же время в ряде регионов из топ-30 число выданных микрозаймов сократилось, в том числе в республиках Адыгея (-18,2%) и Саха (Якутия) (-1,3%), Пермском крае (-0,8%), Санкт-Петербурге (-0,7%), а также в Иркутской (-0,6%) и Московской (-0,5%) областях. В Москве данный показатель в июле вырос на 1,2%
"После падения в июне, в июле выдача микрозаймов стабилизировалась, вернувшись, по сути, к минимальным значениям второй половины прошлого года. Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.