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Бывшему замминистра обороны предъявили обвинение в мошенничестве
Бывшему замминистра обороны предъявили обвинение в мошенничестве - 21.08.2024, ПРАЙМ
Бывшему замминистра обороны предъявили обвинение в мошенничестве
Бывшему заместителю российского Министерства обороны Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, однако признавать вину он отказывается. Об | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T14:44+0300
2024-08-21T14:44+0300
2024-08-21T14:56+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Бывшему заместителю российского Министерства обороны Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, однако признавать вину он отказывается. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда, рассматривающего жалобу на арест генерала армии."Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном размере", - говорится в материалах суда.В свою очередь, Булгаков заявляет, что не имеет никакого отношения к делу, в рамках которого он был арестован. По его словам, в материалах дела нет доказательств его виновности.В то же время Мосгорсуд признал законным арест бывшего заместителя министра, отправив его обратно в СИЗО как минимум до 25 сентября.Генерал армии Дмитрий Булгаков был арестован в июле по делу коррупционной направленности. Все это время он находился в СИЗО "Бутырка". Отмечается, что фигурант лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Следственный комитет РФ возбудил дело против руководства предприятия.Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ.
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россия, суд, минобороны
Бывшему замминистра обороны предъявили обвинение в мошенничестве
Экс-замминистра обороны Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Бывшему заместителю российского Министерства обороны Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, однако признавать вину он отказывается. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда, рассматривающего жалобу на арест генерала армии.
"Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном размере", - говорится в материалах суда.
В свою очередь, Булгаков заявляет, что не имеет никакого отношения к делу, в рамках которого он был арестован. По его словам, в материалах дела нет доказательств его виновности.
В то же время Мосгорсуд признал законным арест бывшего заместителя министра, отправив его обратно в СИЗО как минимум до 25 сентября.
Генерал армии Дмитрий Булгаков был арестован в июле по делу коррупционной направленности. Все это время он находился в СИЗО "Бутырка". Отмечается, что фигурант лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Следственный комитет РФ возбудил дело против руководства предприятия.
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ.
Экс-замглавы Минобороны Булгакова задержали по делу о коррупции