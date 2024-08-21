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Россия стала лидером по поставкам нефти и газа в Китай, заявил Мишустин - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Россия стала лидером по поставкам нефти и газа в Китай, заявил Мишустин
Россия стала лидером по поставкам нефти и газа в Китай, заявил Мишустин - 21.08.2024, ПРАЙМ
Россия стала лидером по поставкам нефти и газа в Китай, заявил Мишустин
Россия и Китай активно наращивают сотрудничество в энергетической сфере, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин на переговорах с премьером... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T12:16+0300
2024-08-21T12:16+0300
энергетика
россия
китай
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай активно наращивают сотрудничество в энергетической сфере, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.По словам премьер-министра России, государство стало лидером по поставкам нефти и газа своему восточному соседу.Мишустин также упомянул, что на хорошем уровне также находятся поставки угля. Более того, по его словам, активно идет совместная работа в мирной атоме.
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россия, китай
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ
12:16 21.08.2024
 
Россия стала лидером по поставкам нефти и газа в Китай, заявил Мишустин

Мишустин: Россия лидирует по поставкам нефти и газа в Китай

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай активно наращивают сотрудничество в энергетической сфере, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
По словам премьер-министра России, государство стало лидером по поставкам нефти и газа своему восточному соседу.
Мишустин также упомянул, что на хорошем уровне также находятся поставки угля. Более того, по его словам, активно идет совместная работа в мирной атоме.
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙ
 
 
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