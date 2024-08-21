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Россия стала лидером по поставкам нефти и газа в Китай, заявил Мишустин
Россия стала лидером по поставкам нефти и газа в Китай, заявил Мишустин - 21.08.2024, ПРАЙМ
Россия стала лидером по поставкам нефти и газа в Китай, заявил Мишустин
Россия и Китай активно наращивают сотрудничество в энергетической сфере, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин на переговорах с премьером... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T12:16+0300
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2024-08-21T12:16+0300
энергетика
россия
китай
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай активно наращивают сотрудничество в энергетической сфере, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.По словам премьер-министра России, государство стало лидером по поставкам нефти и газа своему восточному соседу.Мишустин также упомянул, что на хорошем уровне также находятся поставки угля. Более того, по его словам, активно идет совместная работа в мирной атоме.
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россия, китай
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ
Россия стала лидером по поставкам нефти и газа в Китай, заявил Мишустин
Мишустин: Россия лидирует по поставкам нефти и газа в Китай
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай активно наращивают сотрудничество в энергетической сфере, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
По словам премьер-министра России, государство стало лидером по поставкам нефти и газа своему восточному соседу.
Мишустин также упомянул, что на хорошем уровне также находятся поставки угля. Более того, по его словам, активно идет совместная работа в мирной атоме.