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Мосбиржа отметила значительное сокращение доли американской Capital Group
Мосбиржа отметила значительное сокращение доли американской Capital Group - 21.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа отметила значительное сокращение доли американской Capital Group
Доля американской Capital Group в Московской бирже в начале августа сократилась до 0,064% с 5,01%, следует из сообщения российской торговой площадки. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:12+0300
2024-08-21T11:12+0300
2024-08-21T11:20+0300
мосбиржа
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Доля американской Capital Group в Московской бирже в начале августа сократилась до 0,064% с 5,01%, следует из сообщения российской торговой площадки."The Capital Group Companies, Inc. Место нахождения: 333 Саус Хоуп Стрит, Лос-Анжелес, Калифорния 90071-1406, США. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции… которыми лицо имело право распоряжаться до наступления события… снижение доли участия в эмитенте: 115 628 276 штук/ 5,01%... после наступления указанного основания: 1 468 769 штук/ 0,064%", - говорится в сообщении."Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 08.08.2024", - также сообщает биржа.
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мосбиржа
Мосбиржа отметила значительное сокращение доли американской Capital Group
Доля американской Capital Group в Мосбирже сократилась до 0,064%
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Доля американской Capital Group в Московской бирже в начале августа сократилась до 0,064% с 5,01%, следует из сообщения российской торговой площадки.
"The Capital Group Companies, Inc. Место нахождения: 333 Саус Хоуп Стрит, Лос-Анжелес, Калифорния 90071-1406, США. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции… которыми лицо имело право распоряжаться до наступления события… снижение доли участия в эмитенте: 115 628 276 штук/ 5,01%... после наступления указанного основания: 1 468 769 штук/ 0,064%", - говорится в сообщении.
"Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 08.08.2024", - также сообщает биржа.