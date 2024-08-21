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В ВТБ раскрыли новую мошенническую схему по хищению денег - 21.08.2024, ПРАЙМ
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В ВТБ раскрыли новую мошенническую схему по хищению денег
В ВТБ раскрыли новую мошенническую схему по хищению денег - 21.08.2024, ПРАЙМ
В ВТБ раскрыли новую мошенническую схему по хищению денег
В ВТБ раскрыли новую мошенническую схему, которая позволяет злоумышленникам выводить похищенные средства на банковские карты третьих лиц, рассказали в... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T09:33+0300
2024-08-21T09:33+0300
мошенники
втб
хищение средств
россия
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В ВТБ раскрыли новую мошенническую схему, которая позволяет злоумышленникам выводить похищенные средства на банковские карты третьих лиц, рассказали в пресс-службе банка. "Ранее злоумышленники выкупали карты и после совершения транзакций избавлялись от них. Теперь они стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления", - пояснили специалисты. Представители ВТБ также объяснили стратегию злоумышленников. Так, они пользуются банковскими счетами третьих лиц, на которые потенциальная жертва должна перевести средства. Все карты для проведения операций мошенники арендуют у простых пользователей (по-другому их называют "дропами")."Они (мошенники - ред.) убеждают потенциальных дропов в том, что передача банковской карты и доступа к банковским сервисам безопасна, обещают легкий и легальный заработок. Им гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продавать, а сдать свою карту на время", - передает слова начальника управления защиты корпоративных интересов Дмитрия Ревякина пресс-служба банка. Подобная схема, однако, грозит "дропам" рядом неприятностей от попадания в черные списки банков до получения срока за участие в уголовном преступлении. При этом доверчивые пользователи зачастую сами становятся жертвами мошенников, которые с доступом к банковским данным могут оформить большое количество кредитов.
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мошенники, втб, хищение средств, россия
МОШЕННИКИ, ВТБ, хищение средств, РОССИЯ
09:33 21.08.2024
 
В ВТБ раскрыли новую мошенническую схему по хищению денег

ВТБ: мошенники стали арендовать банковские карты у "дропов"

© РИА Новости . Онур Озовали | Перейти в медиабанкБанковское обслуживание, банкомат
Банковское обслуживание, банкомат - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Онур Озовали
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В ВТБ раскрыли новую мошенническую схему, которая позволяет злоумышленникам выводить похищенные средства на банковские карты третьих лиц, рассказали в пресс-службе банка.
"Ранее злоумышленники выкупали карты и после совершения транзакций избавлялись от них. Теперь они стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления", - пояснили специалисты.
Представители ВТБ также объяснили стратегию злоумышленников. Так, они пользуются банковскими счетами третьих лиц, на которые потенциальная жертва должна перевести средства. Все карты для проведения операций мошенники арендуют у простых пользователей (по-другому их называют "дропами").
"Они (мошенники - ред.) убеждают потенциальных дропов в том, что передача банковской карты и доступа к банковским сервисам безопасна, обещают легкий и легальный заработок. Им гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продавать, а сдать свою карту на время", - передает слова начальника управления защиты корпоративных интересов Дмитрия Ревякина пресс-служба банка.
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Подобная схема, однако, грозит "дропам" рядом неприятностей от попадания в черные списки банков до получения срока за участие в уголовном преступлении. При этом доверчивые пользователи зачастую сами становятся жертвами мошенников, которые с доступом к банковским данным могут оформить большое количество кредитов.
 
МОШЕННИКИВТБхищение средствРОССИЯ
 
 
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