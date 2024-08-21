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Экспорт мяса и субпродуктов из Сибири в I полугодии вырос на треть

Экспорт мяса и субпродуктов из Сибири в I полугодии вырос на треть - 21.08.2024, ПРАЙМ

Экспорт мяса и субпродуктов из Сибири в I полугодии вырос на треть

За первые шесть месяцев текущего года экспорт мяса и мясных субпродуктов из Сибири увеличился на 33%, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС)... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T17:27+0300

2024-08-21T17:27+0300

2024-08-21T17:27+0300

экономика

россия

мясо

экспорт

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. За первые шесть месяцев текущего года экспорт мяса и мясных субпродуктов из Сибири увеличился на 33%, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России. В первом полугодии 2024 года из Сибири значительно вырос экспорт мяса и мясных субпродуктов. Сибирские таможенники оформили вывоз более 3,4 тысяч тонн этих продуктов, что на 33% больше, чем за такой же период прошлого года. Основными покупателями сибирского мяса стали страны Азии, особенно Монголия и Китай.Также стоит отметить, что с начала этого года мясные субпродукты из Сибири были экспортированы во Вьетнам.

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россия, мясо, экспорт