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Экспорт мяса и субпродуктов из Сибири в I полугодии вырос на треть - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Экспорт мяса и субпродуктов из Сибири в I полугодии вырос на треть
Экспорт мяса и субпродуктов из Сибири в I полугодии вырос на треть - 21.08.2024, ПРАЙМ
Экспорт мяса и субпродуктов из Сибири в I полугодии вырос на треть
За первые шесть месяцев текущего года экспорт мяса и мясных субпродуктов из Сибири увеличился на 33%, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС)... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T17:27+0300
2024-08-21T17:27+0300
экономика
россия
мясо
экспорт
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. За первые шесть месяцев текущего года экспорт мяса и мясных субпродуктов из Сибири увеличился на 33%, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России. В первом полугодии 2024 года из Сибири значительно вырос экспорт мяса и мясных субпродуктов. Сибирские таможенники оформили вывоз более 3,4 тысяч тонн этих продуктов, что на 33% больше, чем за такой же период прошлого года. Основными покупателями сибирского мяса стали страны Азии, особенно Монголия и Китай.Также стоит отметить, что с начала этого года мясные субпродукты из Сибири были экспортированы во Вьетнам.
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россия, мясо, экспорт
Экономика, РОССИЯ, мясо, экспорт
17:27 21.08.2024
 
Экспорт мяса и субпродуктов из Сибири в I полугодии вырос на треть

ФТС: экспорт мяса и субпродуктов из Сибири в I полугодии вырос на 33%

Мясо и деньги
Мясо и деньги
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. За первые шесть месяцев текущего года экспорт мяса и мясных субпродуктов из Сибири увеличился на 33%, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
В первом полугодии 2024 года из Сибири значительно вырос экспорт мяса и мясных субпродуктов. Сибирские таможенники оформили вывоз более 3,4 тысяч тонн этих продуктов, что на 33% больше, чем за такой же период прошлого года.
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Основными покупателями сибирского мяса стали страны Азии, особенно Монголия и Китай.
Также стоит отметить, что с начала этого года мясные субпродукты из Сибири были экспортированы во Вьетнам.
 
ЭкономикаРОССИЯмясоэкспорт
 
 
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