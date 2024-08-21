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Финляндия начала переговоры с НАТО о размещении войск на ее территории - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Финляндия начала переговоры с НАТО о размещении войск на ее территории
Финляндия начала переговоры с НАТО о размещении войск на ее территории - 21.08.2024, ПРАЙМ
Финляндия начала переговоры с НАТО о размещении войск на ее территории
Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении военных на территории государства. Об этом сообщил глава оборонного ведомства страны Антти... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:28+0300
2024-08-21T15:28+0300
политика
финляндия
нато
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении военных на территории государства. Об этом сообщил глава оборонного ведомства страны Антти Хяккянен.Министр уточнил, что размещение этих войск будет продолжительным, но не постоянным, и будет применяться в ситуациях, когда нет реальной военной угрозы, но обстановка напряженная.По словам главы ведомства, переговоры ведутся не только со странами Северной Европы, но и с другими государствами. Ранее сообщалось, что Швеция и Норвегия намерены разместить в Лапландии свои войска. Кроме того, финская сторона готова предоставить место для штаба сухопутных войск альянса.
https://1prime.ru/20240614/nato-849187934.html
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финляндия, нато
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО
15:28 21.08.2024
 
Финляндия начала переговоры с НАТО о размещении войск на ее территории

Хяккянен: Финляндия ведет переговоры с НАТО о размещении войск на ее территории

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении военных на территории государства. Об этом сообщил глава оборонного ведомства страны Антти Хяккянен.
Министр уточнил, что размещение этих войск будет продолжительным, но не постоянным, и будет применяться в ситуациях, когда нет реальной военной угрозы, но обстановка напряженная.
По словам главы ведомства, переговоры ведутся не только со странами Северной Европы, но и с другими государствами.
Ранее сообщалось, что Швеция и Норвегия намерены разместить в Лапландии свои войска. Кроме того, финская сторона готова предоставить место для штаба сухопутных войск альянса.
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