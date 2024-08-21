Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокурор объяснил национализацию фразой "работали не на нашу страну" - 21.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240821/natsionalizatsiya-851032727.html
Генпрокурор объяснил национализацию фразой "работали не на нашу страну"
Генпрокурор объяснил национализацию фразой "работали не на нашу страну" - 21.08.2024, ПРАЙМ
Генпрокурор объяснил национализацию фразой "работали не на нашу страну"
В России не происходит деприватизации частной собственности, Генпрокуратура возвращает государству "незаконно утраченные активы". Такое мнение в интервью... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T12:16+0300
2024-08-21T12:16+0300
генпрокуратура рф
игорь краснов
генеральный прокурор игорь краснов
национализация
национализация
https://cdnn.1prime.ru/img/84047/50/840475067_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6879849a1709adb07c7d719d913dba46.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В России не происходит деприватизации частной собственности, Генпрокуратура возвращает государству "незаконно утраченные активы". Такое мнение в интервью писателю Дмитрию Минаеву высказал глава ведомства Игорь Краснов. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале Генпрокуратуры. По его словам, управленцы не вкладывались в развитие компаний, а средства переводили за рубеж. "В том числе они не производили продукцию, которая там создавалась в рамках гособоронзаказа. Поэтому они работали не на нашу страну", — объяснил свою позицию генпрокурор.Среди последних исков о передаче частных компаний в собственность государства — активы Челябинского электрометаллургического комбината, "Макфы", "Рольфа", акции частных инвесторов Соликамского магниевого завода, напоминает РБК. Весной 2024-го в беседе с изданием "Коммерсанту" Краснов упоминал, что с 2023 года в собственность государства через суд вернули пятнадцать стратегических предприятий.
https://1prime.ru/20240326/aktivy-846713444.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84047/50/840475067_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_891b5759ba7aa9d692a35929bdb59fb3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
генпрокуратура рф, игорь краснов, генеральный прокурор игорь краснов, национализация, национализация
Генпрокуратура РФ, Игорь Краснов, генеральный прокурор Игорь Краснов, национализация, Национализация
12:16 21.08.2024
 
Генпрокурор объяснил национализацию фразой "работали не на нашу страну"

Генпрокурор Краснов объяснил национализацию фразой "работали не на нашу страну"

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
 Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В России не происходит деприватизации частной собственности, Генпрокуратура возвращает государству "незаконно утраченные активы". Такое мнение в интервью писателю Дмитрию Минаеву высказал глава ведомства Игорь Краснов. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале Генпрокуратуры.
По его словам, управленцы не вкладывались в развитие компаний, а средства переводили за рубеж. "В том числе они не производили продукцию, которая там создавалась в рамках гособоронзаказа. Поэтому они работали не на нашу страну", — объяснил свою позицию генпрокурор.
Среди последних исков о передаче частных компаний в собственность государства — активы Челябинского электрометаллургического комбината, "Макфы", "Рольфа", акции частных инвесторов Соликамского магниевого завода, напоминает РБК. Весной 2024-го в беседе с изданием "Коммерсанту" Краснов упоминал, что с 2023 года в собственность государства через суд вернули пятнадцать стратегических предприятий.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
Краснов раскрыл, куда ранее уходили возвращенные государству активы
26 марта, 14:29
 
Генпрокуратура РФИгорь Красновгенеральный прокурор Игорь КрасновнационализацияНационализация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала