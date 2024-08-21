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Генпрокурор объяснил национализацию фразой "работали не на нашу страну"

Генпрокурор объяснил национализацию фразой "работали не на нашу страну" - 21.08.2024, ПРАЙМ

Генпрокурор объяснил национализацию фразой "работали не на нашу страну"

В России не происходит деприватизации частной собственности, Генпрокуратура возвращает государству "незаконно утраченные активы". Такое мнение в интервью... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T12:16+0300

2024-08-21T12:16+0300

2024-08-21T12:16+0300

генпрокуратура рф

игорь краснов

генеральный прокурор игорь краснов

национализация

национализация

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В России не происходит деприватизации частной собственности, Генпрокуратура возвращает государству "незаконно утраченные активы". Такое мнение в интервью писателю Дмитрию Минаеву высказал глава ведомства Игорь Краснов. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале Генпрокуратуры. По его словам, управленцы не вкладывались в развитие компаний, а средства переводили за рубеж. "В том числе они не производили продукцию, которая там создавалась в рамках гособоронзаказа. Поэтому они работали не на нашу страну", — объяснил свою позицию генпрокурор.Среди последних исков о передаче частных компаний в собственность государства — активы Челябинского электрометаллургического комбината, "Макфы", "Рольфа", акции частных инвесторов Соликамского магниевого завода, напоминает РБК. Весной 2024-го в беседе с изданием "Коммерсанту" Краснов упоминал, что с 2023 года в собственность государства через суд вернули пятнадцать стратегических предприятий.

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