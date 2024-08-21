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Россия и Китай расширяют использование национальных валют, заявил Мишустин - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Россия и Китай расширяют использование национальных валют, заявил Мишустин
Россия и Китай расширяют использование национальных валют, заявил Мишустин - 21.08.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай расширяют использование национальных валют, заявил Мишустин
Россия и Китай работают над расширением использования национальных валют в двусторонней торговле, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:32+0300
2024-08-21T10:32+0300
россия
китай
расчеты в нацвалютах
торговля
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай работают над расширением использования национальных валют в двусторонней торговле, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. "Совместными усилиями обеспечиваем диверсификацию торговли и экономического инвестиционного сотрудничества, расширяем использование национальных валют. Сегодня доля рубля и юаня во взаимных расчетах уже выше 95%", - отметил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Москве.Ранее в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Пекин Силуанов говорил, что расчеты в валютах недружественных стран несут большие риски, поэтому Россия и Китай продолжат развивать расчеты в национальных валютах.
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россия, китай, расчеты в нацвалютах, торговля
РОССИЯ, КИТАЙ, расчеты в нацвалютах, торговля
10:32 21.08.2024
 
Россия и Китай расширяют использование национальных валют, заявил Мишустин

Мишустин: РФ и Китай расширяют использование национальных валют, их доля уже выше 95%

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай работают над расширением использования национальных валют в двусторонней торговле, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
"Совместными усилиями обеспечиваем диверсификацию торговли и экономического инвестиционного сотрудничества, расширяем использование национальных валют. Сегодня доля рубля и юаня во взаимных расчетах уже выше 95%", - отметил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Москве.
Ранее в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Пекин Силуанов говорил, что расчеты в валютах недружественных стран несут большие риски, поэтому Россия и Китай продолжат развивать расчеты в национальных валютах.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
Силуанов оценил долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем
19 августа, 10:04
 
РОССИЯКИТАЙрасчеты в нацвалютахторговля
 
 
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