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Россия и Китай расширяют использование национальных валют, заявил Мишустин
Россия и Китай расширяют использование национальных валют, заявил Мишустин - 21.08.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай расширяют использование национальных валют, заявил Мишустин
Россия и Китай работают над расширением использования национальных валют в двусторонней торговле, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:32+0300
2024-08-21T10:32+0300
2024-08-21T10:32+0300
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расчеты в нацвалютах
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай работают над расширением использования национальных валют в двусторонней торговле, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. "Совместными усилиями обеспечиваем диверсификацию торговли и экономического инвестиционного сотрудничества, расширяем использование национальных валют. Сегодня доля рубля и юаня во взаимных расчетах уже выше 95%", - отметил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Москве.Ранее в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Пекин Силуанов говорил, что расчеты в валютах недружественных стран несут большие риски, поэтому Россия и Китай продолжат развивать расчеты в национальных валютах.
https://1prime.ru/20240819/kitay-850970316.html
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россия, китай, расчеты в нацвалютах, торговля
РОССИЯ, КИТАЙ, расчеты в нацвалютах, торговля
Россия и Китай расширяют использование национальных валют, заявил Мишустин
Мишустин: РФ и Китай расширяют использование национальных валют, их доля уже выше 95%
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай работают над расширением использования национальных валют в двусторонней торговле, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
"Совместными усилиями обеспечиваем диверсификацию торговли и экономического инвестиционного сотрудничества, расширяем использование национальных валют. Сегодня доля рубля и юаня во взаимных расчетах уже выше 95%", - отметил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Москве.
Ранее в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Пекин Силуанов говорил, что расчеты в валютах недружественных стран несут большие риски, поэтому Россия и Китай продолжат развивать расчеты в национальных валютах.
Силуанов оценил долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем