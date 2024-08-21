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Россия и Китай расширяют использование национальных валют, заявил Мишустин

Россия и Китай расширяют использование национальных валют, заявил Мишустин - 21.08.2024, ПРАЙМ

Россия и Китай расширяют использование национальных валют, заявил Мишустин

Россия и Китай работают над расширением использования национальных валют в двусторонней торговле, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T10:32+0300

2024-08-21T10:32+0300

2024-08-21T10:32+0300

россия

китай

расчеты в нацвалютах

торговля

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай работают над расширением использования национальных валют в двусторонней торговле, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. "Совместными усилиями обеспечиваем диверсификацию торговли и экономического инвестиционного сотрудничества, расширяем использование национальных валют. Сегодня доля рубля и юаня во взаимных расчетах уже выше 95%", - отметил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Москве.Ранее в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Пекин Силуанов говорил, что расчеты в валютах недружественных стран несут большие риски, поэтому Россия и Китай продолжат развивать расчеты в национальных валютах.

https://1prime.ru/20240819/kitay-850970316.html

китай

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россия, китай, расчеты в нацвалютах, торговля