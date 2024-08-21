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В США выступили за увеличение зоны применения ВСУ американского оружия
В США выступили за увеличение зоны применения ВСУ американского оружия - 21.08.2024, ПРАЙМ
В США выступили за увеличение зоны применения ВСУ американского оружия
Американскому президенту Джо Байдену нужно позволить Украине применять поставляемое Вшаингтоном оружие для атак на российскую территорию, заявил глава комитета... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T09:11+0300
2024-08-21T09:11+0300
2024-08-21T09:28+0300
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ВАШИНГТОН, 21 авг – ПРАЙМ. Американскому президенту Джо Байдену нужно позволить Украине применять поставляемое Вшаингтоном оружие для атак на российскую территорию, заявил глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер.Он выразил уверенность в том, что необходимо разрешить ВСУ превышать установленный 80-километровый лимит по ударам и бить в самую глубь России.Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 подразделения Вооружённых сил Украины численностью до тысячи человек начали наступление с целью захвата территории в Курской области.Президент России Владимир Путин в своем комментарии относительно ситуации в Курской области отметил, что киевский режим совершил очередную серьёзную провокацию, нанося удары без разбора, в том числе по мирным жителям.
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, США
В США выступили за увеличение зоны применения ВСУ американского оружия
Сенатор США выступил за увеличение зоны применения Киевом американского оружия
ВАШИНГТОН, 21 авг – ПРАЙМ. Американскому президенту Джо Байдену нужно позволить Украине применять поставляемое Вшаингтоном оружие для атак на российскую территорию, заявил глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер.
Он выразил уверенность в том, что необходимо разрешить ВСУ превышать установленный 80-километровый лимит по ударам и бить в самую глубь России.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 подразделения Вооружённых сил Украины численностью до тысячи человек начали наступление с целью захвата территории в Курской области.
Президент России Владимир Путин в своем комментарии относительно ситуации в Курской области отметил, что киевский режим совершил очередную серьёзную провокацию, нанося удары без разбора, в том числе по мирным жителям.
Атаки на Курскую область не помешают вступлению Украины в ЕС, заявили в ЕК