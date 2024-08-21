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Американские оружейные склады опустели из-за поставок Украине, заявил Трамп
Американские оружейные склады опустели из-за поставок Украине, заявил Трамп - 21.08.2024, ПРАЙМ
Американские оружейные склады опустели из-за поставок Украине, заявил Трамп
Оружейные склады США опустели из-за помощи Украине, заявил бывший американский президент Дональд Трамп. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T23:07+0300
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ВАШИНГТОН, 21 авг — ПРАЙМ. Оружейные склады США опустели из-за помощи Украине, заявил бывший американский президент Дональд Трамп. Трамп заявил, что у США в настоящее время нет боеприпасов, так как их "раздали Украине и в другие места, сейчас пустота на складах".Ранее Россия заявляла, что поставки оружия Украине со стороны стран НАТО приведут к прямому вовлечению этих стран в конфликт и будут рискованными. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО уже напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и обучением военных. В Кремле также отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не будет способствовать урегулированию конфликта и может привести к негативным последствиям.
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Вооружения, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, вооружение, поставки вооружения
Американские оружейные склады опустели из-за поставок Украине, заявил Трамп
Трамп: оружейные склады США опустели из-за поставок Киеву и в другие страны
ВАШИНГТОН, 21 авг — ПРАЙМ. Оружейные склады США опустели из-за помощи Украине, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.
Трамп заявил, что у США в настоящее время нет боеприпасов, так как их "раздали Украине и в другие места, сейчас пустота на складах".
"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ
Ранее Россия заявляла, что поставки оружия Украине со стороны стран НАТО приведут к прямому вовлечению этих стран в конфликт и будут рискованными.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО уже напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и обучением военных. В Кремле также отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не будет способствовать урегулированию конфликта и может привести к негативным последствиям.