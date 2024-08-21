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В ГД внесли проект о компенсации полной стоимости ОСАГО для ряда граждан - 21.08.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект о компенсации полной стоимости ОСАГО для ряда граждан
В ГД внесли проект о компенсации полной стоимости ОСАГО для ряда граждан - 21.08.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о компенсации полной стоимости ОСАГО для ряда граждан
Группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается полностью компенсировать стоимость ОСАГО для инвалидов I группы и... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:24+0300
2024-08-21T10:24+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается полностью компенсировать стоимость ОСАГО для инвалидов I группы и детей-инвалидов или их законных представителей, которые имеют транспортные средства в соответствии с медицинскими показателями, документ доступен в думской электронной базе. "Инвалидам I группы (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 100 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования, инвалидам II и III групп, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям - в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования в порядке, определяемом правительством Российской Федерации", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такую меру необходимо установить для смягчения финансового бремени, учитывая наибольшую значимость транспортного средства для обеспечения жизнедеятельности инвалидов I группы и детей-инвалидов, которые нуждаются в транспортных средствах по медицинским показаниям, а также рост стоимости ОСАГО.
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россия, гд, осаго
РОССИЯ, ГД, ОСАГО
10:24 21.08.2024
 
В ГД внесли проект о компенсации полной стоимости ОСАГО для ряда граждан

В ГД внесен проект о компенсации полной стоимости ОСАГО для инвалидов I группы

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается полностью компенсировать стоимость ОСАГО для инвалидов I группы и детей-инвалидов или их законных представителей, которые имеют транспортные средства в соответствии с медицинскими показателями, документ доступен в думской электронной базе.
"Инвалидам I группы (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 100 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования, инвалидам II и III групп, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям - в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования в порядке, определяемом правительством Российской Федерации", - сказано в проекте федерального закона.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такую меру необходимо установить для смягчения финансового бремени, учитывая наибольшую значимость транспортного средства для обеспечения жизнедеятельности инвалидов I группы и детей-инвалидов, которые нуждаются в транспортных средствах по медицинским показаниям, а также рост стоимости ОСАГО.
 
РОССИЯГДОСАГО
 
 
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