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"Кириллица": Трехкратный рост выручки и долгосрочные партнерства

"Кириллица": Трехкратный рост выручки и долгосрочные партнерства - 21.08.2024, ПРАЙМ

"Кириллица": Трехкратный рост выручки и долгосрочные партнерства

Группа компаний "Кириллица" (ex АО УК "ОРГ") опубликовала итоги деятельности за I полугодие 2024 года по МСФО. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T13:47+0300

2024-08-21T13:47+0300

2024-08-21T13:47+0300

пресс-релизы

нефтепродукты

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Группа компаний "Кириллица" (ex АО УК "ОРГ") опубликовала итоги деятельности за I полугодие 2024 года по МСФО.Консолидированная выручка группы составила 11,3 млрд рублей, что в 3,1 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года в 3,6 млрд руб. Совокупный финансовый результат составил 272 млн рублей, показатель LTM EBITDA - 833,3 млн руб.Чистый долг на 30.06.2024 - 1,24 млрд руб., отношение чистого долга к EBITDA LTM – 1,49х.За I полугодие 2024 г. объем поставок нефтепродуктов вырос в 3,3 раза, достигнув 260 тыс. тонн. Рост показателей обусловлен подписанием и исполнением ряда крупных долгосрочных контрактов и расширением географического присутствия компаний Группы, в том числе, работа на зарубежных рынках. В мае 2024 года ООО "Ойл Ресурс Групп", входящее в группу компаний, успешно завершило размещение биржевых облигаций серии БО-01 на сумму 1 млрд рублей сроком обращения три года на площадке Московской Биржи. Привлеченные денежные средства направлены на пополнение оборотного капитала и масштабирование торговой деятельности в сегменте нефтепродуктов и углеводородного сырья.В I полугодии развивалось и направление экспорта зерновых сельскохозяйственных культур, объем отгрузок ООО "Землица" превысил 50 тыс. тонн.Показатели группы компаний полностью соответствуют долгосрочной стратегии развития и финансовой модели холдинга.Справочная информация"Кириллица" – быстрорастущая российская диверсифицированная группа компаний, специализирующаяся на оптовых поставках нефти и нефтепродуктов, а также сельскохозяйственных зерновых продуктов в России, СНГ, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. В группу входит поставщик зерна ООО "Землица", поставщик нефти и нефтепродуктов ООО "Ойл Ресурс Групп", управляющая компания "Кириллица", компании, осуществляющие трейдинговые и логистические операции на российском и международном рынках.Начав свою деятельность в 2014 году как поставщик нефтепродуктов, компания сегодня работает в нескольких ключевых секторах нефтяного и агропромышленного комплексов. Российские офисы находятся в Москве, Стерлитамаке и Сургуте, а также в Казахстане.В 2023 году Национальное Рейтинговое Агентство присвоило бизнесу кредитный рейтинг на уровне "BB||ru", прогноз – стабильный.Единственный акционер и основатель компании – Семён Гарагуль.

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пресс-релизы, нефтепродукты