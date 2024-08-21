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"Кириллица": Трехкратный рост выручки и долгосрочные партнерства - 21.08.2024, ПРАЙМ
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"Кириллица": Трехкратный рост выручки и долгосрочные партнерства
"Кириллица": Трехкратный рост выручки и долгосрочные партнерства - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Кириллица": Трехкратный рост выручки и долгосрочные партнерства
Группа компаний "Кириллица" (ex АО УК "ОРГ") опубликовала итоги деятельности за I полугодие 2024 года по МСФО. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T13:47+0300
2024-08-21T13:47+0300
пресс-релизы
нефтепродукты
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851035924.jpg?1724237226
Группа компаний "Кириллица" (ex АО УК "ОРГ") опубликовала итоги деятельности за I полугодие 2024 года по МСФО.Консолидированная выручка группы составила 11,3 млрд рублей, что в 3,1 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года в 3,6 млрд руб. Совокупный финансовый результат составил 272 млн рублей, показатель LTM EBITDA - 833,3 млн руб.Чистый долг на 30.06.2024 - 1,24 млрд руб., отношение чистого долга к EBITDA LTM – 1,49х.За I полугодие 2024 г. объем поставок нефтепродуктов вырос в 3,3 раза, достигнув 260 тыс. тонн. Рост показателей обусловлен подписанием и исполнением ряда крупных долгосрочных контрактов и расширением географического присутствия компаний Группы, в том числе, работа на зарубежных рынках. В мае 2024 года ООО "Ойл Ресурс Групп", входящее в группу компаний, успешно завершило размещение биржевых облигаций серии БО-01 на сумму 1 млрд рублей сроком обращения три года на площадке Московской Биржи. Привлеченные денежные средства направлены на пополнение оборотного капитала и масштабирование торговой деятельности в сегменте нефтепродуктов и углеводородного сырья.В I полугодии развивалось и направление экспорта зерновых сельскохозяйственных культур, объем отгрузок ООО "Землица" превысил 50 тыс. тонн.Показатели группы компаний полностью соответствуют долгосрочной стратегии развития и финансовой модели холдинга.Справочная информация"Кириллица" – быстрорастущая российская диверсифицированная группа компаний, специализирующаяся на оптовых поставках нефти и нефтепродуктов, а также сельскохозяйственных зерновых продуктов в России, СНГ, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. В группу входит поставщик зерна ООО "Землица", поставщик нефти и нефтепродуктов ООО "Ойл Ресурс Групп", управляющая компания "Кириллица", компании, осуществляющие трейдинговые и логистические операции на российском и международном рынках.Начав свою деятельность в 2014 году как поставщик нефтепродуктов, компания сегодня работает в нескольких ключевых секторах нефтяного и агропромышленного комплексов. Российские офисы находятся в Москве, Стерлитамаке и Сургуте, а также в Казахстане.В 2023 году Национальное Рейтинговое Агентство присвоило бизнесу кредитный рейтинг на уровне "BB||ru", прогноз – стабильный.Единственный акционер и основатель компании – Семён Гарагуль.
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192
40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пресс-релизы, нефтепродукты
Пресс-релизы, нефтепродукты
13:47 21.08.2024

"Кириллица": Трехкратный рост выручки и долгосрочные партнерства

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Группа компаний "Кириллица" (ex АО УК "ОРГ") опубликовала итоги деятельности за I полугодие 2024 года по МСФО.
Консолидированная выручка группы составила 11,3 млрд рублей, что в 3,1 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года в 3,6 млрд руб. Совокупный финансовый результат составил 272 млн рублей, показатель LTM EBITDA - 833,3 млн руб.
Чистый долг на 30.06.2024 - 1,24 млрд руб., отношение чистого долга к EBITDA LTM – 1,49х.
За I полугодие 2024 г. объем поставок нефтепродуктов вырос в 3,3 раза, достигнув 260 тыс. тонн. Рост показателей обусловлен подписанием и исполнением ряда крупных долгосрочных контрактов и расширением географического присутствия компаний Группы, в том числе, работа на зарубежных рынках. В мае 2024 года ООО "Ойл Ресурс Групп", входящее в группу компаний, успешно завершило размещение биржевых облигаций серии БО-01 на сумму 1 млрд рублей сроком обращения три года на площадке Московской Биржи. Привлеченные денежные средства направлены на пополнение оборотного капитала и масштабирование торговой деятельности в сегменте нефтепродуктов и углеводородного сырья.
В I полугодии развивалось и направление экспорта зерновых сельскохозяйственных культур, объем отгрузок ООО "Землица" превысил 50 тыс. тонн.
Показатели группы компаний полностью соответствуют долгосрочной стратегии развития и финансовой модели холдинга.
Справочная информация
"Кириллица" – быстрорастущая российская диверсифицированная группа компаний, специализирующаяся на оптовых поставках нефти и нефтепродуктов, а также сельскохозяйственных зерновых продуктов в России, СНГ, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. В группу входит поставщик зерна ООО "Землица", поставщик нефти и нефтепродуктов ООО "Ойл Ресурс Групп", управляющая компания "Кириллица", компании, осуществляющие трейдинговые и логистические операции на российском и международном рынках.
Начав свою деятельность в 2014 году как поставщик нефтепродуктов, компания сегодня работает в нескольких ключевых секторах нефтяного и агропромышленного комплексов. Российские офисы находятся в Москве, Стерлитамаке и Сургуте, а также в Казахстане.
В 2023 году Национальное Рейтинговое Агентство присвоило бизнесу кредитный рейтинг на уровне "BB||ru", прогноз – стабильный.
Единственный акционер и основатель компании – Семён Гарагуль.
Источник: Группа компаний "Кириллица"

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