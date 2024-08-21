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Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты

Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты - 21.08.2024, ПРАЙМ

Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты

Цены на плодоовощную продукцию в РФ снижаются. Свекла на неделе с 13 по 19 августа подешевела на 3,8%, морковь — на 2,8%, а огурцы подорожали, следует из... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T19:20+0300

2024-08-21T19:20+0300

2024-08-21T19:20+0300

росстат

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продукты

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ снижаются. Свекла на неделе с 13 по 19 августа подешевела на 3,8%, морковь — на 2,8%, а огурцы подорожали, следует из материалов Росстата. Согласно статистике, с 13 по 19 августа цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,4%. Особенно заметно подешевели свекла (-3,8%), морковь (-2,8%), картофель (-2,6%), бананы (-2%), яблоки (-1,8%) и помидоры (-1,5%). Репчатый лук стал доступнее на 0,7%. При этом огурцы подорожали на 2,1%.Также снизились цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,8%), баранину (на 0,3%), куриное мясо и овощные консервы для детского питания (на 0,2%), полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, куриные яйца и сухие молочные смеси для детского питания (на 0,1%).В период с 13 по 19 августа 2024 года цены на продукты изменились следующим образом: сливочное масло — +0,8%; ржаной хлеб — +0,7%; свинина, пшеничная мука — +0,5%; пастеризованное молоко, вермишель — +0,4%; вареные колбасы, мясные консервы для детского питания, мороженая рыба, стерилизованное молоко — +0,3%; говядина, сосиски, сардельки, маргарин, подсолнечное масло, творог, твердые, полутвердые и мягкие сыры, пшеничный хлеб, рис и черный чай — +0,2%; сметана, сахар-песок, поваренная соль, гречневая крупа, пшено, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) — +0,1%.

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росстат, овощи, цены, продукты