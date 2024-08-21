Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты - 21.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240821/ovoschi-851047619.html
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты - 21.08.2024, ПРАЙМ
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты
Цены на плодоовощную продукцию в РФ снижаются. Свекла на неделе с 13 по 19 августа подешевела на 3,8%, морковь — на 2,8%, а огурцы подорожали, следует из... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T19:20+0300
2024-08-21T19:20+0300
росстат
овощи
цены
продукты
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/33/841843329_0:142:3141:1909_1920x0_80_0_0_7cea5ea9d53af5399157c6b890d11f2b.jpg
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ снижаются. Свекла на неделе с 13 по 19 августа подешевела на 3,8%, морковь — на 2,8%, а огурцы подорожали, следует из материалов Росстата. Согласно статистике, с 13 по 19 августа цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,4%. Особенно заметно подешевели свекла (-3,8%), морковь (-2,8%), картофель (-2,6%), бананы (-2%), яблоки (-1,8%) и помидоры (-1,5%). Репчатый лук стал доступнее на 0,7%. При этом огурцы подорожали на 2,1%.Также снизились цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,8%), баранину (на 0,3%), куриное мясо и овощные консервы для детского питания (на 0,2%), полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, куриные яйца и сухие молочные смеси для детского питания (на 0,1%).В период с 13 по 19 августа 2024 года цены на продукты изменились следующим образом: сливочное масло — +0,8%; ржаной хлеб — +0,7%; свинина, пшеничная мука — +0,5%; пастеризованное молоко, вермишель — +0,4%; вареные колбасы, мясные консервы для детского питания, мороженая рыба, стерилизованное молоко — +0,3%; говядина, сосиски, сардельки, маргарин, подсолнечное масло, творог, твердые, полутвердые и мягкие сыры, пшеничный хлеб, рис и черный чай — +0,2%; сметана, сахар-песок, поваренная соль, гречневая крупа, пшено, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) — +0,1%.
https://1prime.ru/20240814/benzn-850890768.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/33/841843329_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_47c50d60d07204f865cc30ab022867c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росстат, овощи, цены, продукты
Росстат, овощи, цены, продукты
19:20 21.08.2024
 
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты

Росстат сообщил о снижении цен на свеклу, морковь и картофель

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи на одном из прилавков
Овощи на одном из прилавков - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ снижаются. Свекла на неделе с 13 по 19 августа подешевела на 3,8%, морковь — на 2,8%, а огурцы подорожали, следует из материалов Росстата.
Согласно статистике, с 13 по 19 августа цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,4%. Особенно заметно подешевели свекла (-3,8%), морковь (-2,8%), картофель (-2,6%), бананы (-2%), яблоки (-1,8%) и помидоры (-1,5%). Репчатый лук стал доступнее на 0,7%. При этом огурцы подорожали на 2,1%.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
Росстат зафиксировал подорожание бензина и дизтоплива на АЗС
14 августа, 19:11
Также снизились цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,8%), баранину (на 0,3%), куриное мясо и овощные консервы для детского питания (на 0,2%), полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, куриные яйца и сухие молочные смеси для детского питания (на 0,1%).
В период с 13 по 19 августа 2024 года цены на продукты изменились следующим образом: сливочное масло — +0,8%; ржаной хлеб — +0,7%; свинина, пшеничная мука — +0,5%; пастеризованное молоко, вермишель — +0,4%; вареные колбасы, мясные консервы для детского питания, мороженая рыба, стерилизованное молоко — +0,3%; говядина, сосиски, сардельки, маргарин, подсолнечное масло, творог, твердые, полутвердые и мягкие сыры, пшеничный хлеб, рис и черный чай — +0,2%; сметана, сахар-песок, поваренная соль, гречневая крупа, пшено, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) — +0,1%.
 
Росстатовощиценыпродукты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала