https://1prime.ru/20240821/patent-851031219.html

ИП на патенте смогут продавать свою продукцию оптом и по договору поставки

ИП на патенте смогут продавать свою продукцию оптом и по договору поставки - 21.08.2024, ПРАЙМ

ИП на патенте смогут продавать свою продукцию оптом и по договору поставки

Индивидуальные предприниматели, использующие патентную систему налогообложения, могут продавать произведенную ими продукцию любым способом, включая оптовую... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T11:48+0300

2024-08-21T11:48+0300

2024-08-21T11:48+0300

россия

фнс

ип

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_e9f7e0646b6a04ac8637ec2b9c690966.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Индивидуальные предприниматели, использующие патентную систему налогообложения, могут продавать произведенную ими продукцию любым способом, включая оптовую торговлю и договоры поставки, говорится в разъяснении Федеральной налоговой службы (ФНС). Ведомство опубликовало разъяснение, в котором напоминает, что патентная система налогообложения применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, перечень которых устанавливается законами субъектов РФ. При этом Налоговый кодекс РФ устанавливает перечень видов деятельности, для которых эту систему налогообложения применять нельзя. Например, патент не применяется в отношении оптовой торговли, а также торговли, которая ведется по договорам поставки. ФНС уточняет, что это ограничение касается тех предпринимателей, для которых торговля является основным видом деятельности. Предприниматели, которые производят свою продукцию сами, могут продавать ее любым способом. "ИП, получивший патент по видам предпринимательской деятельности в производственной сфере, вправе продавать произведенную им продукцию в рамках заявленного вида деятельности, если такая продажа является ее составной частью. При этом реализация может быть проведена любым способом, в том числе оптом, по договору поставки, а также через маркетплейсы", - разъясняет служба. Патент – это специальный налоговый режим для ИП. Использующий его предприниматель не должен подавать налоговую декларацию и отчетность. Вместо этого он оплачивает фиксированную сумму патента, которая рассчитывается исходя из вида деятельности. Причем каждый регион РФ может устанавливать ее самостоятельно. Один предприниматель может купить патенты сразу на несколько видов деятельности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фнс, ип