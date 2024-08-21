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Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года
Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года - 21.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года
С 2025 года страховые пенсии будут индексироваться два раза в год - первого февраля и первого апреля, рассказала агентству РИА Новости заведующая кафедрой... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:24+0300
2024-08-21T10:24+0300
россия
инфляция
индексация пенсий
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. С 2025 года страховые пенсии будут индексироваться два раза в год - первого февраля и первого апреля, рассказала агентству РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.По ее словам, такая схема индексации позволит повышать размер пенсии до уровня фактической инфляции, а не опираться на прогнозные показатели. В этой связи эксперт упомянула, что на текущий момент выплаты россиянам отстают от инфляции по основным статьям затрат. Подольская рассказала, что основными расходами пенсионеров являются траты на продукты и жилищно-коммунальные услуги. Например, если индекция пенсий деражится на уровне 7,5 процента, то рост тарифов на ЖКУ в 2024 году составит 9,8 процента, а продовольственная инфляция достигает аж двухзначных отметов.Кроме того, как добавила Подольская, важной статьей расходов пенсионеров являются лекарства, стоимость которых также растет.
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россия, инфляция, индексация пенсий
РОССИЯ, инфляция, индексация пенсий
10:24 21.08.2024
 
Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года

Эксперт Подольская: индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. С 2025 года страховые пенсии будут индексироваться два раза в год - первого февраля и первого апреля, рассказала агентству РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.
По ее словам, такая схема индексации позволит повышать размер пенсии до уровня фактической инфляции, а не опираться на прогнозные показатели. В этой связи эксперт упомянула, что на текущий момент выплаты россиянам отстают от инфляции по основным статьям затрат.
Подольская рассказала, что основными расходами пенсионеров являются траты на продукты и жилищно-коммунальные услуги. Например, если индекция пенсий деражится на уровне 7,5 процента, то рост тарифов на ЖКУ в 2024 году составит 9,8 процента, а продовольственная инфляция достигает аж двухзначных отметов.
Кроме того, как добавила Подольская, важной статьей расходов пенсионеров являются лекарства, стоимость которых также растет.
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