https://1prime.ru/20240821/peregovory-851036048.html

Президент Чехии раскрыл, кто должен подтолкнуть Москву и Киев к переговорам

Президент Чехии раскрыл, кто должен подтолкнуть Москву и Киев к переговорам - 21.08.2024, ПРАЙМ

Президент Чехии раскрыл, кто должен подтолкнуть Москву и Киев к переговорам

Вашингтон и Пекин должны побудить Россию и Украину провести мирные переговоры. Об этом изданию Novinky сообщил президент Чехии Петр Павел. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T13:49+0300

2024-08-21T13:49+0300

2024-08-21T13:49+0300

политика

россия

украина

чехия

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Вашингтон и Пекин должны побудить Россию и Украину провести мирные переговоры. Об этом изданию Novinky сообщил президент Чехии Петр Павел."В частности, мировые державы, не только Соединенные Штаты, но и Китай, должны внести в это (начало мирного урегулирования. — Прим. Ред.) значительный вклад. И подтолкнуть обе страны политически, экономически, дипломатически к переговорам", — отметил политик.Чешский президент отметил, что противостояние между двумя странами будет продолжаться, пока не будет убедительно доказано, что достижение целей с помощью военного пути невозможно.Ранее президент России Владимир Путин в ответ на нападение ВСУ на Курскую область заявил, что Москва не будет вести переговоры со стороной, которая атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру или создает угрозу объектам атомной энергетики.

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