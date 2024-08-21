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Президент Чехии раскрыл, кто должен подтолкнуть Москву и Киев к переговорам
Президент Чехии раскрыл, кто должен подтолкнуть Москву и Киев к переговорам - 21.08.2024, ПРАЙМ
Президент Чехии раскрыл, кто должен подтолкнуть Москву и Киев к переговорам
Вашингтон и Пекин должны побудить Россию и Украину провести мирные переговоры. Об этом изданию Novinky сообщил президент Чехии Петр Павел. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T13:49+0300
2024-08-21T13:49+0300
2024-08-21T13:49+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Вашингтон и Пекин должны побудить Россию и Украину провести мирные переговоры. Об этом изданию Novinky сообщил президент Чехии Петр Павел."В частности, мировые державы, не только Соединенные Штаты, но и Китай, должны внести в это (начало мирного урегулирования. — Прим. Ред.) значительный вклад. И подтолкнуть обе страны политически, экономически, дипломатически к переговорам", — отметил политик.Чешский президент отметил, что противостояние между двумя странами будет продолжаться, пока не будет убедительно доказано, что достижение целей с помощью военного пути невозможно.Ранее президент России Владимир Путин в ответ на нападение ВСУ на Курскую область заявил, что Москва не будет вести переговоры со стороной, которая атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру или создает угрозу объектам атомной энергетики.
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россия, украина, чехия
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЧЕХИЯ
Президент Чехии раскрыл, кто должен подтолкнуть Москву и Киев к переговорам
Президент Чехии Павел: США и КНР должны подтолкнуть РФ и Украину к переговорам
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ.
Вашингтон и Пекин должны побудить Россию и Украину провести мирные переговоры. Об этом изданию Novinky сообщил
президент Чехии Петр Павел.
"В частности, мировые державы, не только Соединенные Штаты, но и Китай, должны внести в это (начало мирного урегулирования. — Прим. Ред.) значительный вклад. И подтолкнуть обе страны политически, экономически, дипломатически к переговорам", — отметил политик.
Чешский президент отметил, что противостояние между двумя странами будет продолжаться, пока не будет убедительно доказано, что достижение целей с помощью военного пути невозможно.
Ранее президент России Владимир Путин в ответ на нападение ВСУ на Курскую область заявил, что Москва не будет вести переговоры со стороной, которая атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру или создает угрозу объектам атомной энергетики.
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