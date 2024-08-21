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"Ъ": в Россию собираются ввозить пиво из Казахстана

"Ъ": в Россию собираются ввозить пиво из Казахстана - 21.08.2024, ПРАЙМ

"Ъ": в Россию собираются ввозить пиво из Казахстана

В преддверии повышения пошлин на ввоз пива из недружественных стран российские импортеры обратились к производителям из Казахстана, сообщает "Ъ". | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T15:51+0300

2024-08-21T15:51+0300

2024-08-21T15:54+0300

россия

казахстан

пиво

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В преддверии повышения пошлин на ввоз пива из недружественных стран российские импортеры обратились к производителям из Казахстана, сообщает "Ъ".Отмечается, что испытательное бюро "Прогресс" получило декларацию о соответствии на казахстанское пиво "Amber биттер эль", "Blond Светлый лагер", "Wheat пшеничное", производителем которых является KrisKwak Company.Компания "Оазис" также получила декларации на ввоз пивной продукции из Казахстана. Декларации о соответствии получены на различные бренды пива, в том числе Erzmann Light, Hana Brew и Otaku.Ранее сообщалось, что доля импортного пива в России сократится за ближайший год в два-три раза с текущих 6-7% рынка, на полках останутся только самые известные зарубежные бренды.

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казахстан

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россия, казахстан, пиво