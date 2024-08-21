https://1prime.ru/20240821/pivo-851040805.html
"Ъ": в Россию собираются ввозить пиво из Казахстана
"Ъ": в Россию собираются ввозить пиво из Казахстана - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Ъ": в Россию собираются ввозить пиво из Казахстана
В преддверии повышения пошлин на ввоз пива из недружественных стран российские импортеры обратились к производителям из Казахстана, сообщает "Ъ". | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:51+0300
2024-08-21T15:51+0300
2024-08-21T15:54+0300
россия
казахстан
пиво
https://cdnn.1prime.ru/img/76772/66/767726652_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_097d033f428b5a8c3feb4253d3054464.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В преддверии повышения пошлин на ввоз пива из недружественных стран российские импортеры обратились к производителям из Казахстана, сообщает "Ъ".Отмечается, что испытательное бюро "Прогресс" получило декларацию о соответствии на казахстанское пиво "Amber биттер эль", "Blond Светлый лагер", "Wheat пшеничное", производителем которых является KrisKwak Company.Компания "Оазис" также получила декларации на ввоз пивной продукции из Казахстана. Декларации о соответствии получены на различные бренды пива, в том числе Erzmann Light, Hana Brew и Otaku.Ранее сообщалось, что доля импортного пива в России сократится за ближайший год в два-три раза с текущих 6-7% рынка, на полках останутся только самые известные зарубежные бренды.
https://1prime.ru/20240809/pivo-850786055.html
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76772/66/767726652_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_912f96af4bfb02c61ecd3fb63275042f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, пиво
"Ъ": в Россию собираются ввозить пиво из Казахстана
"Ъ": российский импортер получил декларацию на поставку пива из Казахстана
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ.
В преддверии повышения пошлин на ввоз пива из недружественных стран российские импортеры обратились к производителям из Казахстана, сообщает
"Ъ".
Отмечается, что испытательное бюро "Прогресс" получило декларацию о соответствии на казахстанское пиво "Amber биттер эль", "Blond Светлый лагер", "Wheat пшеничное", производителем которых является KrisKwak Company.
Компания "Оазис" также получила декларации на ввоз пивной продукции из Казахстана. Декларации о соответствии получены на различные бренды пива, в том числе Erzmann Light, Hana Brew и Otaku.
Ранее сообщалось, что доля импортного пива в России сократится за ближайший год в два-три раза с текущих 6-7% рынка, на полках останутся только самые известные зарубежные бренды.
В ресторанах назвали последствия снижения числа видов импортного пива в РФ