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"Ъ": в Россию собираются ввозить пиво из Казахстана - 21.08.2024, ПРАЙМ
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"Ъ": в Россию собираются ввозить пиво из Казахстана
"Ъ": в Россию собираются ввозить пиво из Казахстана - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Ъ": в Россию собираются ввозить пиво из Казахстана
В преддверии повышения пошлин на ввоз пива из недружественных стран российские импортеры обратились к производителям из Казахстана, сообщает "Ъ". | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:51+0300
2024-08-21T15:54+0300
россия
казахстан
пиво
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В преддверии повышения пошлин на ввоз пива из недружественных стран российские импортеры обратились к производителям из Казахстана, сообщает "Ъ".Отмечается, что испытательное бюро "Прогресс" получило декларацию о соответствии на казахстанское пиво "Amber биттер эль", "Blond Светлый лагер", "Wheat пшеничное", производителем которых является KrisKwak Company.Компания "Оазис" также получила декларации на ввоз пивной продукции из Казахстана. Декларации о соответствии получены на различные бренды пива, в том числе Erzmann Light, Hana Brew и Otaku.Ранее сообщалось, что доля импортного пива в России сократится за ближайший год в два-три раза с текущих 6-7% рынка, на полках останутся только самые известные зарубежные бренды.
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россия, казахстан, пиво
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, пиво
15:51 21.08.2024 (обновлено: 15:54 21.08.2024)
 
"Ъ": в Россию собираются ввозить пиво из Казахстана

"Ъ": российский импортер получил декларацию на поставку пива из Казахстана

© fotolia.com / industrieblickПиво
Пиво - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© fotolia.com / industrieblick
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В преддверии повышения пошлин на ввоз пива из недружественных стран российские импортеры обратились к производителям из Казахстана, сообщает "Ъ".
Отмечается, что испытательное бюро "Прогресс" получило декларацию о соответствии на казахстанское пиво "Amber биттер эль", "Blond Светлый лагер", "Wheat пшеничное", производителем которых является KrisKwak Company.
Компания "Оазис" также получила декларации на ввоз пивной продукции из Казахстана. Декларации о соответствии получены на различные бренды пива, в том числе Erzmann Light, Hana Brew и Otaku.
Ранее сообщалось, что доля импортного пива в России сократится за ближайший год в два-три раза с текущих 6-7% рынка, на полках останутся только самые известные зарубежные бренды.
Пиво - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
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РОССИЯКАЗАХСТАНпиво
 
 
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