Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше один напиток обогнал по популярности водку - 21.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240821/pivo-851045988.html
В Польше один напиток обогнал по популярности водку
В Польше один напиток обогнал по популярности водку - 21.08.2024, ПРАЙМ
В Польше один напиток обогнал по популярности водку
Пиво стало самый популярным алкогольным напитком в Польше, сообщает газета Rzeczpospolita. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T17:45+0300
2024-08-21T17:45+0300
экономика
польша
пиво
водка
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/09/841260924_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_de920d6316b30fad3ab6f4abf4f83ef9.jpg
ВАРШАВА, 21 авг - ПРАЙМ. Пиво стало самый популярным алкогольным напитком в Польше, сообщает газета Rzeczpospolita. Ранее, по данным польской гастрономической ассоциации, самым популярным напитком в Польше признавалась водка. Газета Rzeczpospolita сообщает, что в первом полугодии 2024 года пиво стало самым популярным алкогольным напитком в Польше, заняв 55% от общего объёма потребления алкоголя. На каждого жителя страны в среднем пришлось 93 литра пива в год. Далее в рейтинге предпочтений поляков следуют крепкий алкоголь и вино.По данным издания, ежедневно продаётся 9,4 миллиона банок и бутылок пива, из них 1,1 миллиона — это крепкое пиво. Наибольший спрос на пиво наблюдается с пяти утра до полудня, когда продается 2,6 миллиона единиц, что составляет 31% от общего объёма ежедневных продаж.По информации из газеты, пиво является самым популярным алкогольным напитком. Это связано с тем, что пиво активно рекламируют, а также с его доступной ценой. Цена на пиво ниже, чем на крепкие спиртные напитки, потому что акциз на пиво в три раза меньше, чем на крепкий алкоголь. И, судя по прогнозам, эта разница в акцизах будет только увеличиваться.
https://1prime.ru/20240821/vino-851022367.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/09/841260924_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_3836c9382bcafa216998c3ac2de7adfd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, пиво, водка
Экономика, ПОЛЬША, пиво, водка
17:45 21.08.2024
 
В Польше один напиток обогнал по популярности водку

Rzeczpospolita: пиво стало самым популярным алкогольным напитком в Польше

© Public DomainКраков, Польша
Краков, Польша
© Public Domain
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 21 авг - ПРАЙМ. Пиво стало самый популярным алкогольным напитком в Польше, сообщает газета Rzeczpospolita.
Ранее, по данным польской гастрономической ассоциации, самым популярным напитком в Польше признавалась водка.
Газета Rzeczpospolita сообщает, что в первом полугодии 2024 года пиво стало самым популярным алкогольным напитком в Польше, заняв 55% от общего объёма потребления алкоголя. На каждого жителя страны в среднем пришлось 93 литра пива в год. Далее в рейтинге предпочтений поляков следуют крепкий алкоголь и вино.
Винная продукция донских производителей - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Россия сократила закупки вина в ЕС до минимума с 2010 года
05:16
По данным издания, ежедневно продаётся 9,4 миллиона банок и бутылок пива, из них 1,1 миллиона — это крепкое пиво. Наибольший спрос на пиво наблюдается с пяти утра до полудня, когда продается 2,6 миллиона единиц, что составляет 31% от общего объёма ежедневных продаж.
По информации из газеты, пиво является самым популярным алкогольным напитком. Это связано с тем, что пиво активно рекламируют, а также с его доступной ценой. Цена на пиво ниже, чем на крепкие спиртные напитки, потому что акциз на пиво в три раза меньше, чем на крепкий алкоголь. И, судя по прогнозам, эта разница в акцизах будет только увеличиваться.
 
ЭкономикаПОЛЬШАпивоводка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала