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В Польше один напиток обогнал по популярности водку

В Польше один напиток обогнал по популярности водку - 21.08.2024, ПРАЙМ

В Польше один напиток обогнал по популярности водку

Пиво стало самый популярным алкогольным напитком в Польше, сообщает газета Rzeczpospolita. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T17:45+0300

2024-08-21T17:45+0300

2024-08-21T17:45+0300

экономика

польша

пиво

водка

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ВАРШАВА, 21 авг - ПРАЙМ. Пиво стало самый популярным алкогольным напитком в Польше, сообщает газета Rzeczpospolita. Ранее, по данным польской гастрономической ассоциации, самым популярным напитком в Польше признавалась водка. Газета Rzeczpospolita сообщает, что в первом полугодии 2024 года пиво стало самым популярным алкогольным напитком в Польше, заняв 55% от общего объёма потребления алкоголя. На каждого жителя страны в среднем пришлось 93 литра пива в год. Далее в рейтинге предпочтений поляков следуют крепкий алкоголь и вино.По данным издания, ежедневно продаётся 9,4 миллиона банок и бутылок пива, из них 1,1 миллиона — это крепкое пиво. Наибольший спрос на пиво наблюдается с пяти утра до полудня, когда продается 2,6 миллиона единиц, что составляет 31% от общего объёма ежедневных продаж.По информации из газеты, пиво является самым популярным алкогольным напитком. Это связано с тем, что пиво активно рекламируют, а также с его доступной ценой. Цена на пиво ниже, чем на крепкие спиртные напитки, потому что акциз на пиво в три раза меньше, чем на крепкий алкоголь. И, судя по прогнозам, эта разница в акцизах будет только увеличиваться.

https://1prime.ru/20240821/vino-851022367.html

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польша, пиво, водка