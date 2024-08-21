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ПХГ в Европе заполнены более чем на 90% - 21.08.2024, ПРАЙМ
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ПХГ в Европе заполнены более чем на 90%
ПХГ в Европе заполнены более чем на 90% - 21.08.2024, ПРАЙМ
ПХГ в Европе заполнены более чем на 90%
Европейские страны заполнили свои подземные хранилища газа (ПХГ) более чем на 90%, чуть превысив целевой уровень, свидетельствуют данные Ассоциации операторов... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:54+0300
2024-08-21T11:54+0300
энергетика
газ
европа
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Европейские страны заполнили свои подземные хранилища газа (ПХГ) более чем на 90%, чуть превысив целевой уровень, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). По состоянию на конец газовых суток 19 августа (завершились утром 20 августа), подземные хранилища газа заполнены на 90,02%. Это на 7,9 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет, но на 1,03 процентного пункта меньше, чем в прошлом году. Всего в ПХГ находится около 99,6 миллиарда кубометров газа. В прошлом году Европа также заполнила хранилища раньше срока - уже 16 августа показатель превысил 90%. Еврокомиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября.
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газ, европа
Энергетика, Газ, ЕВРОПА
11:54 21.08.2024
 
ПХГ в Европе заполнены более чем на 90%

GIE: подземные хранилища газа в Европе заполнены более чем на 90%

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Европейские страны заполнили свои подземные хранилища газа (ПХГ) более чем на 90%, чуть превысив целевой уровень, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
По состоянию на конец газовых суток 19 августа (завершились утром 20 августа), подземные хранилища газа заполнены на 90,02%. Это на 7,9 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет, но на 1,03 процентного пункта меньше, чем в прошлом году. Всего в ПХГ находится около 99,6 миллиарда кубометров газа.
В прошлом году Европа также заполнила хранилища раньше срока - уже 16 августа показатель превысил 90%.
Еврокомиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
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