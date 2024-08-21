https://1prime.ru/20240821/pkhg-851031684.html
ПХГ в Европе заполнены более чем на 90%
ПХГ в Европе заполнены более чем на 90% - 21.08.2024, ПРАЙМ
ПХГ в Европе заполнены более чем на 90%
Европейские страны заполнили свои подземные хранилища газа (ПХГ) более чем на 90%, чуть превысив целевой уровень, свидетельствуют данные Ассоциации операторов... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:54+0300
2024-08-21T11:54+0300
2024-08-21T11:54+0300
энергетика
газ
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/52/838645248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08b0bec33d0274af836fd081ee81e193.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Европейские страны заполнили свои подземные хранилища газа (ПХГ) более чем на 90%, чуть превысив целевой уровень, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). По состоянию на конец газовых суток 19 августа (завершились утром 20 августа), подземные хранилища газа заполнены на 90,02%. Это на 7,9 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет, но на 1,03 процентного пункта меньше, чем в прошлом году. Всего в ПХГ находится около 99,6 миллиарда кубометров газа. В прошлом году Европа также заполнила хранилища раньше срока - уже 16 августа показатель превысил 90%. Еврокомиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября.
https://1prime.ru/20240401/gas-846926746.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/52/838645248_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_443906c21be24e573248853d17250044.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа
ПХГ в Европе заполнены более чем на 90%
GIE: подземные хранилища газа в Европе заполнены более чем на 90%
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Европейские страны заполнили свои подземные хранилища газа (ПХГ) более чем на 90%, чуть превысив целевой уровень, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
По состоянию на конец газовых суток 19 августа (завершились утром 20 августа), подземные хранилища газа заполнены на 90,02%. Это на 7,9 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет, но на 1,03 процентного пункта меньше, чем в прошлом году. Всего в ПХГ находится около 99,6 миллиарда кубометров газа.
В прошлом году Европа также заполнила хранилища раньше срока - уже 16 августа показатель превысил 90%.
Еврокомиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября.
Запасы газа в ПХГ стран ЕС сохранили рекордные значения