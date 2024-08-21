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Путин рассказал о масштабных планах сотрудничества с Китаем на долгие годы - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о масштабных планах сотрудничества с Китаем на долгие годы
Путин рассказал о масштабных планах сотрудничества с Китаем на долгие годы - 21.08.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о масштабных планах сотрудничества с Китаем на долгие годы
Москва и Пекин готовы к совместной работе во многих сферах и на долгие годы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:16+0300
2024-08-21T15:16+0300
россия
китай
владимир путин
ли цян
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Москва и Пекин готовы к совместной работе во многих сферах и на долгие годы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле."У наших государств наработаны масштабные совместные планы, проекты в экономической и гуманитарной сфера", - отметил Путин. Он добавил, что ориентиры были определены в ходе его переговоров с Си Цзиньпином в этом году.Российский лидер посещал Пекин и Харбин 16 и 17 мая, это была первая зарубежная поездка Владимира Путина с начала нового президентского срока. С 2013 года, когда Си Цзиньпин занял высший государственный пост в КНР, лидеры двух стран встречались уже больше сорока раз.
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россия, китай, владимир путин, ли цян, си цзиньпин
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Ли Цян, Си Цзиньпин
15:16 21.08.2024
 
Путин рассказал о масштабных планах сотрудничества с Китаем на долгие годы

Путин: у России и Китая наработаны масштабные планы сотрудничества на годы

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Москва и Пекин готовы к совместной работе во многих сферах и на долгие годы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле.
"У наших государств наработаны масштабные совместные планы, проекты в экономической и гуманитарной сфера", - отметил Путин. Он добавил, что ориентиры были определены в ходе его переговоров с Си Цзиньпином в этом году.
Российский лидер посещал Пекин и Харбин 16 и 17 мая, это была первая зарубежная поездка Владимира Путина с начала нового президентского срока. С 2013 года, когда Си Цзиньпин занял высший государственный пост в КНР, лидеры двух стран встречались уже больше сорока раз.
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Россия стала лидером по поставкам нефти и газа в Китай, заявил Мишустин
12:16
 
РОССИЯКИТАЙВладимир ПутинЛи ЦянСи Цзиньпин
 
 
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