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Путин рассказал о масштабных планах сотрудничества с Китаем на долгие годы
Путин рассказал о масштабных планах сотрудничества с Китаем на долгие годы - 21.08.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о масштабных планах сотрудничества с Китаем на долгие годы
Москва и Пекин готовы к совместной работе во многих сферах и на долгие годы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:16+0300
2024-08-21T15:16+0300
2024-08-21T15:16+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Москва и Пекин готовы к совместной работе во многих сферах и на долгие годы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле."У наших государств наработаны масштабные совместные планы, проекты в экономической и гуманитарной сфера", - отметил Путин. Он добавил, что ориентиры были определены в ходе его переговоров с Си Цзиньпином в этом году.Российский лидер посещал Пекин и Харбин 16 и 17 мая, это была первая зарубежная поездка Владимира Путина с начала нового президентского срока. С 2013 года, когда Си Цзиньпин занял высший государственный пост в КНР, лидеры двух стран встречались уже больше сорока раз.
https://1prime.ru/20240821/mishustin-851032832.html
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россия, китай, владимир путин, ли цян, си цзиньпин
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Ли Цян, Си Цзиньпин
Путин рассказал о масштабных планах сотрудничества с Китаем на долгие годы
Путин: у России и Китая наработаны масштабные планы сотрудничества на годы
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Москва и Пекин готовы к совместной работе во многих сферах и на долгие годы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле.
"У наших государств наработаны масштабные совместные планы, проекты в экономической и гуманитарной сфера", - отметил Путин. Он добавил, что ориентиры были определены в ходе его переговоров с Си Цзиньпином в этом году.
Российский лидер посещал Пекин и Харбин 16 и 17 мая, это была первая зарубежная поездка Владимира Путина с начала нового президентского срока. С 2013 года, когда Си Цзиньпин занял высший государственный пост в КНР, лидеры двух стран встречались уже больше сорока раз.
Россия стала лидером по поставкам нефти и газа в Китай, заявил Мишустин