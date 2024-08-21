https://1prime.ru/20240821/plany-851039318.html

Путин рассказал о масштабных планах сотрудничества с Китаем на долгие годы

Путин рассказал о масштабных планах сотрудничества с Китаем на долгие годы - 21.08.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о масштабных планах сотрудничества с Китаем на долгие годы

Москва и Пекин готовы к совместной работе во многих сферах и на долгие годы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T15:16+0300

2024-08-21T15:16+0300

2024-08-21T15:16+0300

россия

китай

владимир путин

ли цян

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Москва и Пекин готовы к совместной работе во многих сферах и на долгие годы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле."У наших государств наработаны масштабные совместные планы, проекты в экономической и гуманитарной сфера", - отметил Путин. Он добавил, что ориентиры были определены в ходе его переговоров с Си Цзиньпином в этом году.Российский лидер посещал Пекин и Харбин 16 и 17 мая, это была первая зарубежная поездка Владимира Путина с начала нового президентского срока. С 2013 года, когда Си Цзиньпин занял высший государственный пост в КНР, лидеры двух стран встречались уже больше сорока раз.

https://1prime.ru/20240821/mishustin-851032832.html

китай

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россия, китай, владимир путин, ли цян, си цзиньпин