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"Не бросит". В ФРГ раскрыли, кто поможет Украине

"Не бросит". В ФРГ раскрыли, кто поможет Украине - 21.08.2024, ПРАЙМ

"Не бросит". В ФРГ раскрыли, кто поможет Украине

В случае, если на выборах президента в США победит республиканец Дональд Трамп и реализует свой план по остановке финансовой помощи Киеву, ФРГ продолжит... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T10:52+0300

2024-08-21T10:52+0300

2024-08-21T10:52+0300

фрг

роберт хабек

украина

финансовая помощь для украины

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В случае, если на выборах президента в США победит республиканец Дональд Трамп и реализует свой план по остановке финансовой помощи Киеву, ФРГ продолжит поддерживать Украину, рассказал вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью медиагруппе Funke."Да, в этом случае мы не оставим Украину одну", - подчеркнул министр.Он считает, без помощи Белого дома Украине действительно будет нелегко, однако это еще больше сплотит оставшихся союзников. При этом Хабек подчеркнул, что приверженность поддержке Украины действует без всяких "но" и "если", указав на ложность слухов о прекращении поддержки немецкого правительства.

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