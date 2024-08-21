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"Не бросит". В ФРГ раскрыли, кто поможет Украине - 21.08.2024, ПРАЙМ
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"Не бросит". В ФРГ раскрыли, кто поможет Украине
"Не бросит". В ФРГ раскрыли, кто поможет Украине - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Не бросит". В ФРГ раскрыли, кто поможет Украине
В случае, если на выборах президента в США победит республиканец Дональд Трамп и реализует свой план по остановке финансовой помощи Киеву, ФРГ продолжит... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:52+0300
2024-08-21T10:52+0300
фрг
роберт хабек
украина
финансовая помощь для украины
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В случае, если на выборах президента в США победит республиканец Дональд Трамп и реализует свой план по остановке финансовой помощи Киеву, ФРГ продолжит поддерживать Украину, рассказал вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью медиагруппе Funke."Да, в этом случае мы не оставим Украину одну", - подчеркнул министр.Он считает, без помощи Белого дома Украине действительно будет нелегко, однако это еще больше сплотит оставшихся союзников. При этом Хабек подчеркнул, что приверженность поддержке Украины действует без всяких "но" и "если", указав на ложность слухов о прекращении поддержки немецкого правительства.
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фрг, роберт хабек, украина, финансовая помощь для украины
ФРГ, Роберт Хабек, УКРАИНА, финансовая помощь для Украины
10:52 21.08.2024
 
"Не бросит". В ФРГ раскрыли, кто поможет Украине

Хабек: если Трамп победит на выборах в США, ФРГ продолжит поддерживать Киев

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В случае, если на выборах президента в США победит республиканец Дональд Трамп и реализует свой план по остановке финансовой помощи Киеву, ФРГ продолжит поддерживать Украину, рассказал вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью медиагруппе Funke.
"Да, в этом случае мы не оставим Украину одну", - подчеркнул министр.
Он считает, без помощи Белого дома Украине действительно будет нелегко, однако это еще больше сплотит оставшихся союзников. При этом Хабек подчеркнул, что приверженность поддержке Украины действует без всяких "но" и "если", указав на ложность слухов о прекращении поддержки немецкого правительства.
Статуя Свободы в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Катастрофа. Американцев предупредили о рисках конфликта на три фронта
10:17
 
ФРГРоберт ХабекУКРАИНАфинансовая помощь для Украины
 
 
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