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Президент Чехии оправдал подрыв "Северных потоков"

Президент Чехии оправдал подрыв "Северных потоков" - 21.08.2024, ПРАЙМ

Президент Чехии оправдал подрыв "Северных потоков"

Киев имел право на диверсию "Северных потоков", рассказал чешский президент Петр Павел в интервью Novinky. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T17:01+0300

2024-08-21T17:01+0300

2024-08-21T17:01+0300

северные потоки

украина

чехия

петр павел

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Киев имел право на диверсию "Северных потоков", рассказал чешский президент Петр Павел в интервью Novinky."Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только по военным целям, но и против объектов стратегического характера. А трубопроводы - это стратегический объект. Если бы атака была направлена ​​на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то – и я специально говорю "условно" – это была бы законная цель", — объяснил он.Политик также уточнил, что не имеет какой-либо информации о произошедшем.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов. Ранее газета Washington Post писала, что бывший полковник ВСУ Роман Червинский признан координатором взрывов на "Северных потоках". Согласно материалу Washington Post, приказы Червинскому поступали от украинских чиновников, которые докладывали о своих действиях экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

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северные потоки, украина, чехия, петр павел