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WB, Ozon и "Авито" запустили акции поддержки пострадавших в Курской области
WB, Ozon и "Авито" запустили акции поддержки пострадавших в Курской области - 21.08.2024, ПРАЙМ
WB, Ozon и "Авито" запустили акции поддержки пострадавших в Курской области
Ozon, "Авито" и Wildberries разработали специальные сервисы для помощи пострадавшим жителям Курской области, рассказали компании в своих Telegram-каналах. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:21+0300
2024-08-21T10:21+0300
2024-08-21T10:22+0300
ozon
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Ozon, "Авито" и Wildberries разработали специальные сервисы для помощи пострадавшим жителям Курской области, рассказали компании в своих Telegram-каналах. "Авито" внедрил сервис, помогающий пострадавшим найти временное жилье. Пользователи смогут опубликовать объявление о предоставлении мест размещения для нуждающихся в этом курян. Такие посты будут отмечены значком #яПомогаю и сгруппированы в специальном разделе. Платформа также предоставит информацию о новых вакансиях в других регионах для временного трудоустройства.Ozon начислит всем пострадавшим по три тысячи баллов, которые эквивалентны трем тысячам рублей. Их можно будет потратить на покупку товаров на специальной витрине маркетплейса. Клиенты сервиса смогут также приобрести сертификаты на 500 рублей для того, чтобы пожертвовать средства нуждающимся жителям приграничных территорий.Wildberries также реализует программу помощи курянам. Компания подготовила вещи первой необходимости для взрослых и детей и готовится передать их в регионы. Клиенты маркетплейса на пострадавших территориях смогут бесплатно продлить срок хранения товара. "Компания на связи с покупателями, партнерами и селлерами по всем возникающим вопросам", - рассказали представители.
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ozon, wildberries, авито, россия
OZON, Wildberries, Авито, РОССИЯ
WB, Ozon и "Авито" запустили акции поддержки пострадавших в Курской области
Крупнейшие цифровые платформы разработали сервисы помощи пострадавшим в Курской области
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Ozon, "Авито" и Wildberries разработали специальные сервисы для помощи пострадавшим жителям Курской области, рассказали компании в своих Telegram-каналах.
"Авито" внедрил сервис, помогающий пострадавшим найти временное жилье. Пользователи смогут опубликовать объявление о предоставлении мест размещения для нуждающихся в этом курян. Такие посты будут отмечены значком #яПомогаю и сгруппированы в специальном разделе. Платформа также предоставит информацию о новых вакансиях в других регионах для временного трудоустройства.
Ozon начислит всем пострадавшим по три тысячи баллов, которые эквивалентны трем тысячам рублей. Их можно будет потратить на покупку товаров на специальной витрине маркетплейса. Клиенты сервиса смогут также приобрести сертификаты на 500 рублей для того, чтобы пожертвовать средства нуждающимся жителям приграничных территорий.
Wildberries также реализует программу помощи курянам. Компания подготовила вещи первой необходимости для взрослых и детей и готовится передать их в регионы. Клиенты маркетплейса на пострадавших территориях смогут бесплатно продлить срок хранения товара. "Компания на связи с покупателями, партнерами и селлерами по всем возникающим вопросам", - рассказали представители.
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