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ЕС и Китаю предрекли торговую войну из-за пошлин на электрокары
ЕС и Китаю предрекли торговую войну из-за пошлин на электрокары - 21.08.2024, ПРАЙМ
ЕС и Китаю предрекли торговую войну из-за пошлин на электрокары
Введение Евросоюзом высоких импортных пошлин на электромобили, произведенные в Китае, лишит производителей из Поднебесной доходов на сумму вплоть до 9,5... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T16:14+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Введение Евросоюзом высоких импортных пошлин на электромобили, произведенные в Китае, лишит производителей из Поднебесной доходов на сумму вплоть до 9,5 миллиарда долларов ежегодно и потенциально может развязать торговую войну между ЕС и КНР, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Во вторник Еврокомиссия сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электромобили из Китая, которые, в зависимости от производителя, составят от 17% до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. Пошлины окончательно введут не позднее ноября этого года. "Введение ЕС высоких пошлин на электрокары, импортируемые из Китая, может привести к торговой войне между ЕС и КНР, подобной торговой войне между США и КНР, развернутой Трампом. Возможный ответ китайской стороны – повышение пошлин на импорт из ЕС", - полагает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Действия ЕС направлены на защиту европейских производителей электрокаров, которые несут убытки из-за демпинга со стороны китайских конкурентов, пояснил эксперт, отметив, что конкурентные позиции китайских автопроизводителей усиливаются благодаря государственным субсидиям. "Введение подобных пошлин грозит китайским производителям потерей доходов в диапазоне 7-9,5 миллиарда долларов в год, не говоря уже о снижении инвестиций в модернизацию и расширение мощностей до 15 миллиардов долларов", - оценил промышленный эксперт Леонид Хазанов. Торговая палата КНР при ЕС, комментируя проект по импортным пошлинам на китайские электромобили, уже заявила, что их введение обострит торговую напряженность между Китаем и Евросоюзом. Так, министерство коммерции Китая ранее в среду сообщило, что власти Поднебесной проведут антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции. А в середине августа Китай уже инициировал процедуру урегулирования споров в рамках ВТО в отношении компенсационных пошлин ЕС на электромобили.
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ес, китай, электромобили
ЕС и Китаю предрекли торговую войну из-за пошлин на электрокары
Эксперты: пошлины на электрокары могут развязать торговую войну между ЕС и КНР
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Введение Евросоюзом высоких импортных пошлин на электромобили, произведенные в Китае, лишит производителей из Поднебесной доходов на сумму вплоть до 9,5 миллиарда долларов ежегодно и потенциально может развязать торговую войну между ЕС и КНР, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Во вторник Еврокомиссия сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электромобили из Китая, которые, в зависимости от производителя, составят от 17% до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. Пошлины окончательно введут не позднее ноября этого года.
"Введение ЕС высоких пошлин на электрокары, импортируемые из Китая, может привести к торговой войне между ЕС и КНР, подобной торговой войне между США и КНР, развернутой Трампом. Возможный ответ китайской стороны – повышение пошлин на импорт из ЕС", - полагает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Действия ЕС направлены на защиту европейских производителей электрокаров, которые несут убытки из-за демпинга со стороны китайских конкурентов, пояснил эксперт, отметив, что конкурентные позиции китайских автопроизводителей усиливаются благодаря государственным субсидиям.
"Введение подобных пошлин грозит китайским производителям потерей доходов в диапазоне 7-9,5 миллиарда долларов в год, не говоря уже о снижении инвестиций в модернизацию и расширение мощностей до 15 миллиардов долларов", - оценил промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Торговая палата КНР при ЕС, комментируя проект по импортным пошлинам на китайские электромобили, уже заявила, что их введение обострит торговую напряженность между Китаем и Евросоюзом.
Так, министерство коммерции Китая ранее в среду сообщило, что власти Поднебесной проведут антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции. А в середине августа Китай уже инициировал процедуру урегулирования споров в рамках ВТО в отношении компенсационных пошлин ЕС на электромобили.