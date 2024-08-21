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ЕС и Китаю предрекли торговую войну из-за пошлин на электрокары

ЕС и Китаю предрекли торговую войну из-за пошлин на электрокары - 21.08.2024, ПРАЙМ

ЕС и Китаю предрекли торговую войну из-за пошлин на электрокары

Введение Евросоюзом высоких импортных пошлин на электромобили, произведенные в Китае, лишит производителей из Поднебесной доходов на сумму вплоть до 9,5... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T16:14+0300

2024-08-21T16:14+0300

2024-08-21T16:14+0300

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электромобили

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Введение Евросоюзом высоких импортных пошлин на электромобили, произведенные в Китае, лишит производителей из Поднебесной доходов на сумму вплоть до 9,5 миллиарда долларов ежегодно и потенциально может развязать торговую войну между ЕС и КНР, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Во вторник Еврокомиссия сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электромобили из Китая, которые, в зависимости от производителя, составят от 17% до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. Пошлины окончательно введут не позднее ноября этого года. "Введение ЕС высоких пошлин на электрокары, импортируемые из Китая, может привести к торговой войне между ЕС и КНР, подобной торговой войне между США и КНР, развернутой Трампом. Возможный ответ китайской стороны – повышение пошлин на импорт из ЕС", - полагает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Действия ЕС направлены на защиту европейских производителей электрокаров, которые несут убытки из-за демпинга со стороны китайских конкурентов, пояснил эксперт, отметив, что конкурентные позиции китайских автопроизводителей усиливаются благодаря государственным субсидиям. "Введение подобных пошлин грозит китайским производителям потерей доходов в диапазоне 7-9,5 миллиарда долларов в год, не говоря уже о снижении инвестиций в модернизацию и расширение мощностей до 15 миллиардов долларов", - оценил промышленный эксперт Леонид Хазанов. Торговая палата КНР при ЕС, комментируя проект по импортным пошлинам на китайские электромобили, уже заявила, что их введение обострит торговую напряженность между Китаем и Евросоюзом. Так, министерство коммерции Китая ранее в среду сообщило, что власти Поднебесной проведут антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции. А в середине августа Китай уже инициировал процедуру урегулирования споров в рамках ВТО в отношении компенсационных пошлин ЕС на электромобили.

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ес, китай, электромобили