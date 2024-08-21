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Поставок в Россию нет. Финны теряют работу из-за падения спроса на бумагу
Поставок в Россию нет. Финны теряют работу из-за падения спроса на бумагу - 21.08.2024, ПРАЙМ
Поставок в Россию нет. Финны теряют работу из-за падения спроса на бумагу
Финский деревообрабатывающий гигант UPM объявил о сокращении работников на бумажных фабриках из-за снижения спроса на бумагу и прекращения поставок в Россию,... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T12:59+0300
2024-08-21T12:59+0300
2024-08-21T12:59+0300
экономика
россия
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бумага
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Финский деревообрабатывающий гигант UPM объявил о сокращении работников на бумажных фабриках из-за снижения спроса на бумагу и прекращения поставок в Россию, передает издание Tekniikka&Talous."Необходимость в неоплачиваемых отпусках обусловлена слишком низкой производительностью станков. На практике поэтапные отпуска могут длиться месяц, неделю или несколько дней", — рассказал операционный менеджер UPM Communication Papers Антти Хермонен.Отмечается, что UPM уведомил своих сотрудников о предстоящих неоплачиваемых отпусках, которые связаны с низкой производительностью оборудования. В связи с этим, UPM может закрыть заводы по производству бумаги в Германии.Кроме того, ожидается, что спрос на бумагу продолжит снижаться из-за развития цифровизации, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, финляндия, бумага
Экономика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, бумага
Поставок в Россию нет. Финны теряют работу из-за падения спроса на бумагу
TT: концерн UPM увольняет работников в Финляндии из-за падения спроса на бумагу
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ.
Финский деревообрабатывающий гигант UPM объявил о сокращении работников на бумажных фабриках из-за снижения спроса на бумагу и прекращения поставок в Россию, передает
издание Tekniikka&Talous.
"Необходимость в неоплачиваемых отпусках обусловлена слишком низкой производительностью станков. На практике поэтапные отпуска могут длиться месяц, неделю или несколько дней", — рассказал операционный менеджер UPM Communication Papers Антти Хермонен.
Отмечается, что UPM уведомил своих сотрудников о предстоящих неоплачиваемых отпусках, которые связаны с низкой производительностью оборудования. В связи с этим, UPM может закрыть заводы по производству бумаги в Германии.
Кроме того, ожидается, что спрос на бумагу продолжит снижаться из-за развития цифровизации, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Сцепились не с теми: в Финляндии начался масштабный кризис из-за России