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Поставок в Россию нет. Финны теряют работу из-за падения спроса на бумагу - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Поставок в Россию нет. Финны теряют работу из-за падения спроса на бумагу
Поставок в Россию нет. Финны теряют работу из-за падения спроса на бумагу - 21.08.2024, ПРАЙМ
Поставок в Россию нет. Финны теряют работу из-за падения спроса на бумагу
Финский деревообрабатывающий гигант UPM объявил о сокращении работников на бумажных фабриках из-за снижения спроса на бумагу и прекращения поставок в Россию,... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T12:59+0300
2024-08-21T12:59+0300
экономика
россия
финляндия
бумага
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Финский деревообрабатывающий гигант UPM объявил о сокращении работников на бумажных фабриках из-за снижения спроса на бумагу и прекращения поставок в Россию, передает издание Tekniikka&amp;Talous."Необходимость в неоплачиваемых отпусках обусловлена слишком низкой производительностью станков. На практике поэтапные отпуска могут длиться месяц, неделю или несколько дней", — рассказал операционный менеджер UPM Communication Papers Антти Хермонен.Отмечается, что UPM уведомил своих сотрудников о предстоящих неоплачиваемых отпусках, которые связаны с низкой производительностью оборудования. В связи с этим, UPM может закрыть заводы по производству бумаги в Германии.Кроме того, ожидается, что спрос на бумагу продолжит снижаться из-за развития цифровизации, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, финляндия, бумага
Экономика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, бумага
12:59 21.08.2024
 
Поставок в Россию нет. Финны теряют работу из-за падения спроса на бумагу

TT: концерн UPM увольняет работников в Финляндии из-за падения спроса на бумагу

© РИА Новости . Игорь Катаев | Перейти в медиабанкПроизводство бумаги
Производство бумаги - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Игорь Катаев
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Финский деревообрабатывающий гигант UPM объявил о сокращении работников на бумажных фабриках из-за снижения спроса на бумагу и прекращения поставок в Россию, передает издание Tekniikka&Talous.
"Необходимость в неоплачиваемых отпусках обусловлена слишком низкой производительностью станков. На практике поэтапные отпуска могут длиться месяц, неделю или несколько дней", — рассказал операционный менеджер UPM Communication Papers Антти Хермонен.
Отмечается, что UPM уведомил своих сотрудников о предстоящих неоплачиваемых отпусках, которые связаны с низкой производительностью оборудования. В связи с этим, UPM может закрыть заводы по производству бумаги в Германии.
Кроме того, ожидается, что спрос на бумагу продолжит снижаться из-за развития цифровизации, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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