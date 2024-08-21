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"Поддержали и одобрили". Мрачная тень "Северного потока" упала на Польшу
"Поддержали и одобрили". Мрачная тень "Северного потока" упала на Польшу - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Поддержали и одобрили". Мрачная тень "Северного потока" упала на Польшу
Немецкая сторона все чаще озвучивает идею причастности Польши к подрыву "Северных потоков". Если обвинение подтвердится, Варшава будет втянута в противостояние... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T12:51+0300
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политика
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Немецкая сторона все чаще озвучивает идею причастности Польши к подрыву "Северных потоков". Если обвинение подтвердится, Варшава будет втянута в противостояние не только с Москвой, но и с Берлином, сообщает польское издание Myśl Polska.О роли Польши в подрыве трубопроводов заявил бывший глава внешней разведки Германии Август Ханнинг. Он рассказал, что Варшава не только одобрила диверсию, но и непосредственно поучаствовала в реализации задуманного. Издание WSJ, в свою очередь, переложило вину за случившееся на Киев. В ближайшие годы, считает автор статьи, не станет понятно, кто и каким образом все же поспособствовал уничтожению масштабных проектов, однако понятно одно - этот акт был жестом разрыва отношений между Россией и Европой в лице, прежде всего, Германии. Он также отмечает, что именно благодаря дешевым энергоресурсам из России многие годы европейские страны продолжали стремительно развиваться.Польша же, подчеркивается в статье, с самого начала строительства трубы активно противостояла реализации проекта, ориентируясь на мнение Белого дома. В социальной сети X Дональд Туск, польский премьер-министр, опубликовал такое заявление: "Всем инициаторам и покровителям “Северного потока” 1 и 2. Единственное, что вы должны сегодня сделать, это извиниться и молчать".Автор, цитируя экс-президента Польши Бронислава Коморовского, подчеркивает, что доказанная вина Варшавы в разрушении столь серьезного проекта "втянула бы Польшу как страну, как государство в действия, направленные не только против России, но и против Германии, которая является владельцем этих сооружений".Полный текст читайте на ИноСМИ
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Политика, ПОЛЬША, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Северные потоки
"Поддержали и одобрили". Мрачная тень "Северного потока" упала на Польшу
MP: подрыв "Северных потоков" втянул Польшу в противостояние с Германией
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ.
Немецкая сторона все чаще озвучивает идею причастности Польши к подрыву "Северных потоков". Если обвинение подтвердится, Варшава будет втянута в противостояние не только с Москвой, но и с Берлином, сообщает польское издание Myśl Polska
.
О роли Польши в подрыве трубопроводов заявил бывший глава внешней разведки Германии Август Ханнинг. Он рассказал, что Варшава не только одобрила диверсию, но и непосредственно поучаствовала в реализации задуманного. Издание WSJ, в свою очередь, переложило вину за случившееся на Киев.
В ближайшие годы, считает автор статьи, не станет понятно, кто и каким образом все же поспособствовал уничтожению масштабных проектов, однако понятно одно - этот акт был жестом разрыва отношений между Россией и Европой в лице, прежде всего, Германии. Он также отмечает, что именно благодаря дешевым энергоресурсам из России многие годы европейские страны продолжали стремительно развиваться.
Польша же, подчеркивается в статье, с самого начала строительства трубы активно противостояла реализации проекта, ориентируясь на мнение Белого дома. В социальной сети X Дональд Туск, польский премьер-министр, опубликовал такое заявление: "Всем инициаторам и покровителям “Северного потока” 1 и 2. Единственное, что вы должны сегодня сделать, это извиниться и молчать".
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Автор, цитируя экс-президента Польши Бронислава Коморовского, подчеркивает, что доказанная вина Варшавы в разрушении столь серьезного проекта "втянула бы Польшу как страну, как государство в действия, направленные не только против России, но и против Германии, которая является владельцем этих сооружений".