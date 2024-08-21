https://1prime.ru/20240821/potok-851033964.html

"Поддержали и одобрили". Мрачная тень "Северного потока" упала на Польшу

"Поддержали и одобрили". Мрачная тень "Северного потока" упала на Польшу - 21.08.2024, ПРАЙМ

"Поддержали и одобрили". Мрачная тень "Северного потока" упала на Польшу

Немецкая сторона все чаще озвучивает идею причастности Польши к подрыву "Северных потоков". Если обвинение подтвердится, Варшава будет втянута в противостояние... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T12:51+0300

2024-08-21T12:51+0300

2024-08-21T12:51+0300

политика

польша

россия

германия

северные потоки

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Немецкая сторона все чаще озвучивает идею причастности Польши к подрыву "Северных потоков". Если обвинение подтвердится, Варшава будет втянута в противостояние не только с Москвой, но и с Берлином, сообщает польское издание Myśl Polska.О роли Польши в подрыве трубопроводов заявил бывший глава внешней разведки Германии Август Ханнинг. Он рассказал, что Варшава не только одобрила диверсию, но и непосредственно поучаствовала в реализации задуманного. Издание WSJ, в свою очередь, переложило вину за случившееся на Киев. В ближайшие годы, считает автор статьи, не станет понятно, кто и каким образом все же поспособствовал уничтожению масштабных проектов, однако понятно одно - этот акт был жестом разрыва отношений между Россией и Европой в лице, прежде всего, Германии. Он также отмечает, что именно благодаря дешевым энергоресурсам из России многие годы европейские страны продолжали стремительно развиваться.Польша же, подчеркивается в статье, с самого начала строительства трубы активно противостояла реализации проекта, ориентируясь на мнение Белого дома. В социальной сети X Дональд Туск, польский премьер-министр, опубликовал такое заявление: "Всем инициаторам и покровителям “Северного потока” 1 и 2. Единственное, что вы должны сегодня сделать, это извиниться и молчать".Автор, цитируя экс-президента Польши Бронислава Коморовского, подчеркивает, что доказанная вина Варшавы в разрушении столь серьезного проекта "втянула бы Польшу как страну, как государство в действия, направленные не только против России, но и против Германии, которая является владельцем этих сооружений".Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240821/ukraina-851031930.html

польша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, россия, германия, северные потоки