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Россияне выбрали лучшие города для поездок в августе - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Россияне выбрали лучшие города для поездок в августе
Россияне выбрали лучшие города для поездок в августе - 21.08.2024, ПРАЙМ
Россияне выбрали лучшие города для поездок в августе
Россияне признали Сочи, Калининград и Санкт-Петербург лучшими городами для поездок в августе. Таковы результаты опроса российского сервиса онлайн-бронирования... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:00+0300
2024-08-21T11:40+0300
пресс-релизы
туризм
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Россияне признали Сочи, Калининград и Санкт-Петербург лучшими городами для поездок в августе. Таковы результаты опроса российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру, в котором приняли участие более 9 тыс. человек.Лидером опроса стал Сочи, за который проголосовали 23% респондентов. На втором месте оказался Калининград с долей 17%, на третьем месте – Санкт-Петербург с долей 14%. За Кисловодск отдали голоса 13% опрошенных, за Зеленоградск – 9%, за Геленджик – 8%, за Казань – 5%, за Нижний Новгород – 5%, за Москву и Краснодар – одинаково по 3%."На Сочи летом традиционно самый высокий спрос из всех российских городов. В августе на нашем сервисе забронировано на курорте около 90% объектов для проживания. Средняя арендная ставка в августе составляет здесь 5 800 рублей за сутки. Но можно найти варианты и подешевле – за 3 500-4000 рублей за сутки, такие варианты ещё есть," – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.Дороже всего из перечисленных городов аренда жилья в августе стоит в Зеленоградске – в среднем 7 200 рублей за сутки. В Геленджике средняя ставка составляет 6 100 рублей, Нижнем Новгороде – 5 400 рублей, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани – одинаково 5 000 рублей, Кисловодске – 4 000 рублей, Калининграде – 3 800 рублей, в Краснодаре – 3 000 рублей."Август — один из самых популярных месяцев у путешественников. Цены по сравнению с июнем-июлем из-за этого больше на 5-10%. Если есть возможность, лучше поехать отдыхать в сентябре, когда арендные ставки станут на 15-20% ниже," – советует Юрий Кузнецов.Также опрошенные отметили для поездок такие направления как Светлогорск, Анапа, Новороссийск, Волгоград, Владивосток, Новосибирск, Байкал, Карелия, Дагестан, Крым.Суточно.ру – один из крупнейших российских онлайн-сервисов краткосрочной аренды жилья. Ежемесячно им пользуется более 10 млн человек. На сервисе представлено более 300 тысяч вариантов проживания в городах России и ближнего зарубежья: квартиры, дома, комнаты, мини-гостиницы – жильё для путешествий, деловых поездок, отдыха на море и горнолыжных курортах. Суточно.ру – это только проверенные объявления, отзывы от настоящих гостей и безопасные условия бронирования для гостей и владельцев жилья. Сервис доступен на десктопе, а также в мобильных приложениях для Android и iOS.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
пресс-релизы, туризм
Пресс-релизы, Туризм
10:00 21.08.2024 (обновлено: 11:40 21.08.2024)

Россияне выбрали лучшие города для поездок в августе

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Россияне признали Сочи, Калининград и Санкт-Петербург лучшими городами для поездок в августе. Таковы результаты опроса российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру, в котором приняли участие более 9 тыс. человек.
Лидером опроса стал Сочи, за который проголосовали 23% респондентов. На втором месте оказался Калининград с долей 17%, на третьем месте – Санкт-Петербург с долей 14%. За Кисловодск отдали голоса 13% опрошенных, за Зеленоградск – 9%, за Геленджик – 8%, за Казань – 5%, за Нижний Новгород – 5%, за Москву и Краснодар – одинаково по 3%.
"На Сочи летом традиционно самый высокий спрос из всех российских городов. В августе на нашем сервисе забронировано на курорте около 90% объектов для проживания. Средняя арендная ставка в августе составляет здесь 5 800 рублей за сутки. Но можно найти варианты и подешевле – за 3 500-4000 рублей за сутки, такие варианты ещё есть," – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.
Дороже всего из перечисленных городов аренда жилья в августе стоит в Зеленоградске – в среднем 7 200 рублей за сутки. В Геленджике средняя ставка составляет 6 100 рублей, Нижнем Новгороде – 5 400 рублей, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани – одинаково 5 000 рублей, Кисловодске – 4 000 рублей, Калининграде – 3 800 рублей, в Краснодаре – 3 000 рублей.
"Август — один из самых популярных месяцев у путешественников. Цены по сравнению с июнем-июлем из-за этого больше на 5-10%. Если есть возможность, лучше поехать отдыхать в сентябре, когда арендные ставки станут на 15-20% ниже," – советует Юрий Кузнецов.
Также опрошенные отметили для поездок такие направления как Светлогорск, Анапа, Новороссийск, Волгоград, Владивосток, Новосибирск, Байкал, Карелия, Дагестан, Крым.
Суточно.ру – один из крупнейших российских онлайн-сервисов краткосрочной аренды жилья. Ежемесячно им пользуется более 10 млн человек. На сервисе представлено более 300 тысяч вариантов проживания в городах России и ближнего зарубежья: квартиры, дома, комнаты, мини-гостиницы – жильё для путешествий, деловых поездок, отдыха на море и горнолыжных курортах. Суточно.ру – это только проверенные объявления, отзывы от настоящих гостей и безопасные условия бронирования для гостей и владельцев жилья. Сервис доступен на десктопе, а также в мобильных приложениях для Android и iOS.
Источник: Суточно.ру

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