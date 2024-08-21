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Ценнее нефти и газа. У России скупают то, что будет только дорожать - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Ценнее нефти и газа. У России скупают то, что будет только дорожать
Ценнее нефти и газа. У России скупают то, что будет только дорожать - 21.08.2024, ПРАЙМ
Ценнее нефти и газа. У России скупают то, что будет только дорожать
Россия в 2023 году увеличила экспорт продукции АПК на 12%, до более 45 миллиардов долларов. В 2022 году экспорт составил 41,6 миллиарда долларов. При этом... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T08:00+0300
2024-08-21T08:00+0300
мнения аналитиков
сельскохозяйственный экспорт
экспорт зерна
расчеты за экспорт
глобальный юг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851017203.jpg?1724216401
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия в 2023 году увеличила экспорт продукции АПК на 12%, до более 45 миллиардов долларов. В 2022 году экспорт составил 41,6 миллиарда долларов. При этом растут показатели экспорта в страны Глобального Юга – в Индию - на 46%, в Египет - на 13%, в Пакистан - на 40%, в Индонезию - в 6 раз, в Мексику - в 3 раза. Более того, в 2023 году 17 стран открыли свои рынки для поставок 48 видов российской продукции.Экспорт российской сельскохозяйственной продукции в страны Юга зависит от многих факторов, включая политическую ситуацию, экономические условия и конкуренцию на рынке. Однако, учитывая растущий спрос на продукты питания в странах Юга, а также производственные мощности и стратегию России в области высококачественной сельскохозяйственной продукции, перспективы данного направления выглядят впечатляющими.Отметим, что в целом в структуре экспорта доминируют зерновые — более трети, а если к ним добавить продукцию масложировой промышленности и рыбной отрасли, то это составит более 75% экспорта. В 2023 году Россия заняла 25% мирового рынка пшеницы и треть рынка подсолнечного масла. Кроме того, в России стабильно растёт производство мяса. К 2025 году объем производства может достичь 12,5 миллиона тонн.Рост объемов экспорта сельхозпродукции обусловлен рядом внутренних факторов:Сложности и точки ростаКраеугольным камнем в вопросе экспорта сельхозпродукции является логистика. Сейчас с ней есть сложности из-за увеличения нагрузки на маршруты и особенно на пограничные переходы. Например, значительная часть железнодорожных мощностей загружена вывозом угля, что влияет на цепочки поставок других товаров."Расшитие" логистических цепочек и проработка новых маршрутов – одни из главных приоритетов российских экспортеров сельхозпродукции. Так, например, некоторые перспективные маршруты поставок просто не поддаются подсчетам – нет устоявшейся практики, а также отсутствует поддержка со стороны монополистов, обеспечивающих транспортировку грузов.Хрестоматийным примером в этой области является горох – российский горох не поставлялся в Китай, основным экспортером являлась Канада. Однако после вмешательства государственных органов было подписано соглашение, и российский горох отправился на экспорт в Китай. Отметим, что сбор гороха в России в 2023 году составил 4,7 миллиона тонн. За пять лет сбор вырос в два раза, за 10 лет - в 3,5 раза (на 3,36 миллиона тонн). В Китай было поставлено около 2 миллионов тонн.Помимо этого, в России необходимо расширять программу субсидирования сельхозпродукции. Так, к примеру, по данным ОЭСР, субсидии в сельское хозяйство в Китае составляют $300 млрд в год. Сельскохозяйственные субсидии в России выглядят на этом фоне небольшими. В 2023 году они составили из федерального бюджета около 600 млрд руб., в совокупности с дополнительными субсидиями до 900 млрд руб., или около $10 млрд. При этом рентабельность сельского хозяйства "в среднем" - порядка 18-20%, а в обрабатывающей промышленности в России – 5-8%.Китай и Индия – перспективы ростаНа текущий момент Индия и Китай являются двумя ключевыми направлениями для развития экспортных отношений. Совокупно обе страны объединяют более 30% населения Земли – и этот быстрый рост населения и доходов (а, следовательно, и расходов на продовольствие) делает их главными потребителями продукции.При этом в 2023 году объём торговли между Россией и Китаем продукцией сельского хозяйства и пищевой промышленности увеличился на 33,9% и составил 11,1 миллиарда долларов США ( обзор центра "Агроэкспорт").В целом, можно выделить следующие преимущества российской продукции на рынках Глобального Юга:Сложности, которые необходимо преодолеть:Текущий опыт российских экспортеров демонстрирует огромный потенциал направления – рынки Глобального Юга далеки от "наполнения", демонстрируя стабильно растущий спрос. Несмотря на сложную конкурентную среду, российские компании открывают новые направления для экспорта, используя возможности локальных рынков и преодолевая "турбулентность" трансграничной торговли. Дальнейший вклад экспорта продукции АПК в торговом балансе России будет увеличиваться, и задача игроков рынка и регулирующих органов – создать условия для этого роста.
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Аким Талибов
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Аким Талибов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
мнения аналитиков, сельскохозяйственный экспорт, экспорт зерна, расчеты за экспорт, глобальный юг
Мнения аналитиков, сельскохозяйственный экспорт, экспорт зерна, расчеты за экспорт, Глобальный Юг
08:00 21.08.2024
 

Ценнее нефти и газа. У России скупают то, что будет только дорожать

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Аким Талибов, основатель международной агроторговой компании AGS
Аким Талибов
Основатель международной агроторговой компании AGS
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия в 2023 году увеличила экспорт продукции АПК на 12%, до более 45 миллиардов долларов. В 2022 году экспорт составил 41,6 миллиарда долларов. При этом растут показатели экспорта в страны Глобального Юга – в Индию - на 46%, в Египет - на 13%, в Пакистан - на 40%, в Индонезию - в 6 раз, в Мексику - в 3 раза. Более того, в 2023 году 17 стран открыли свои рынки для поставок 48 видов российской продукции.
Экспорт российской сельскохозяйственной продукции в страны Юга зависит от многих факторов, включая политическую ситуацию, экономические условия и конкуренцию на рынке. Однако, учитывая растущий спрос на продукты питания в странах Юга, а также производственные мощности и стратегию России в области высококачественной сельскохозяйственной продукции, перспективы данного направления выглядят впечатляющими.
Отметим, что в целом в структуре экспорта доминируют зерновые — более трети, а если к ним добавить продукцию масложировой промышленности и рыбной отрасли, то это составит более 75% экспорта. В 2023 году Россия заняла 25% мирового рынка пшеницы и треть рынка подсолнечного масла. Кроме того, в России стабильно растёт производство мяса. К 2025 году объем производства может достичь 12,5 миллиона тонн.
Рост объемов экспорта сельхозпродукции обусловлен рядом внутренних факторов:
  • Значительные инвестиции в модернизацию производства;
  • Внедрение современных технологий и улучшения в области R&D;
  • Государственная поддержка в виде субсидий помогает экспортерам осваивать новые рынки.
Сложности и точки роста
Краеугольным камнем в вопросе экспорта сельхозпродукции является логистика. Сейчас с ней есть сложности из-за увеличения нагрузки на маршруты и особенно на пограничные переходы. Например, значительная часть железнодорожных мощностей загружена вывозом угля, что влияет на цепочки поставок других товаров.
"Расшитие" логистических цепочек и проработка новых маршрутов – одни из главных приоритетов российских экспортеров сельхозпродукции. Так, например, некоторые перспективные маршруты поставок просто не поддаются подсчетам – нет устоявшейся практики, а также отсутствует поддержка со стороны монополистов, обеспечивающих транспортировку грузов.
Хрестоматийным примером в этой области является горох – российский горох не поставлялся в Китай, основным экспортером являлась Канада. Однако после вмешательства государственных органов было подписано соглашение, и российский горох отправился на экспорт в Китай. Отметим, что сбор гороха в России в 2023 году составил 4,7 миллиона тонн. За пять лет сбор вырос в два раза, за 10 лет - в 3,5 раза (на 3,36 миллиона тонн). В Китай было поставлено около 2 миллионов тонн.
Помимо этого, в России необходимо расширять программу субсидирования сельхозпродукции. Так, к примеру, по данным ОЭСР, субсидии в сельское хозяйство в Китае составляют $300 млрд в год. Сельскохозяйственные субсидии в России выглядят на этом фоне небольшими. В 2023 году они составили из федерального бюджета около 600 млрд руб., в совокупности с дополнительными субсидиями до 900 млрд руб., или около $10 млрд. При этом рентабельность сельского хозяйства "в среднем" - порядка 18-20%, а в обрабатывающей промышленности в России – 5-8%.
Китай и Индия – перспективы роста
На текущий момент Индия и Китай являются двумя ключевыми направлениями для развития экспортных отношений. Совокупно обе страны объединяют более 30% населения Земли – и этот быстрый рост населения и доходов (а, следовательно, и расходов на продовольствие) делает их главными потребителями продукции.
При этом в 2023 году объём торговли между Россией и Китаем продукцией сельского хозяйства и пищевой промышленности увеличился на 33,9% и составил 11,1 миллиарда долларов США ( обзор центра "Агроэкспорт").
В целом, можно выделить следующие преимущества российской продукции на рынках Глобального Юга:
  • Относительно низкая стоимость в сравнении с аналогами из других стран
  • Сокращение времени доставки по некоторым видов продукции, благодаря расположению на Дальнем Востоке
  • Возможность "прямой доставки" грузов по суше
  • Более экологически чистые продукты без ГМО, так как потребители всё больше обращают внимание на качество и безопасность продуктов питания.
Сложности, которые необходимо преодолеть:
  • Устранить трудности с оплатой - на текущий момент наблюдаются проблемы в обеспечении трансграничных платежей
  • Проводить комплексную работу на уровне регулирующих органов стран и выстраивать взаимодействие
  • Оптимизировать инфраструктуру и улучшить эксплуатационные возможности железных дорог и портов, сократить задержки, вызванные недостаточной пропускной способностью перевозок.
Текущий опыт российских экспортеров демонстрирует огромный потенциал направления – рынки Глобального Юга далеки от "наполнения", демонстрируя стабильно растущий спрос. Несмотря на сложную конкурентную среду, российские компании открывают новые направления для экспорта, используя возможности локальных рынков и преодолевая "турбулентность" трансграничной торговли. Дальнейший вклад экспорта продукции АПК в торговом балансе России будет увеличиваться, и задача игроков рынка и регулирующих органов – создать условия для этого роста.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Мнения аналитиковсельскохозяйственный экспортэкспорт зернарасчеты за экспортГлобальный Юг
 
 
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