Ценнее нефти и газа. У России скупают то, что будет только дорожать

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия в 2023 году увеличила экспорт продукции АПК на 12%, до более 45 миллиардов долларов. В 2022 году экспорт составил 41,6 миллиарда долларов. При этом растут показатели экспорта в страны Глобального Юга – в Индию - на 46%, в Египет - на 13%, в Пакистан - на 40%, в Индонезию - в 6 раз, в Мексику - в 3 раза. Более того, в 2023 году 17 стран открыли свои рынки для поставок 48 видов российской продукции.Экспорт российской сельскохозяйственной продукции в страны Юга зависит от многих факторов, включая политическую ситуацию, экономические условия и конкуренцию на рынке. Однако, учитывая растущий спрос на продукты питания в странах Юга, а также производственные мощности и стратегию России в области высококачественной сельскохозяйственной продукции, перспективы данного направления выглядят впечатляющими.Отметим, что в целом в структуре экспорта доминируют зерновые — более трети, а если к ним добавить продукцию масложировой промышленности и рыбной отрасли, то это составит более 75% экспорта. В 2023 году Россия заняла 25% мирового рынка пшеницы и треть рынка подсолнечного масла. Кроме того, в России стабильно растёт производство мяса. К 2025 году объем производства может достичь 12,5 миллиона тонн.Рост объемов экспорта сельхозпродукции обусловлен рядом внутренних факторов:Сложности и точки ростаКраеугольным камнем в вопросе экспорта сельхозпродукции является логистика. Сейчас с ней есть сложности из-за увеличения нагрузки на маршруты и особенно на пограничные переходы. Например, значительная часть железнодорожных мощностей загружена вывозом угля, что влияет на цепочки поставок других товаров."Расшитие" логистических цепочек и проработка новых маршрутов – одни из главных приоритетов российских экспортеров сельхозпродукции. Так, например, некоторые перспективные маршруты поставок просто не поддаются подсчетам – нет устоявшейся практики, а также отсутствует поддержка со стороны монополистов, обеспечивающих транспортировку грузов.Хрестоматийным примером в этой области является горох – российский горох не поставлялся в Китай, основным экспортером являлась Канада. Однако после вмешательства государственных органов было подписано соглашение, и российский горох отправился на экспорт в Китай. Отметим, что сбор гороха в России в 2023 году составил 4,7 миллиона тонн. За пять лет сбор вырос в два раза, за 10 лет - в 3,5 раза (на 3,36 миллиона тонн). В Китай было поставлено около 2 миллионов тонн.Помимо этого, в России необходимо расширять программу субсидирования сельхозпродукции. Так, к примеру, по данным ОЭСР, субсидии в сельское хозяйство в Китае составляют $300 млрд в год. Сельскохозяйственные субсидии в России выглядят на этом фоне небольшими. В 2023 году они составили из федерального бюджета около 600 млрд руб., в совокупности с дополнительными субсидиями до 900 млрд руб., или около $10 млрд. При этом рентабельность сельского хозяйства "в среднем" - порядка 18-20%, а в обрабатывающей промышленности в России – 5-8%.Китай и Индия – перспективы ростаНа текущий момент Индия и Китай являются двумя ключевыми направлениями для развития экспортных отношений. Совокупно обе страны объединяют более 30% населения Земли – и этот быстрый рост населения и доходов (а, следовательно, и расходов на продовольствие) делает их главными потребителями продукции.При этом в 2023 году объём торговли между Россией и Китаем продукцией сельского хозяйства и пищевой промышленности увеличился на 33,9% и составил 11,1 миллиарда долларов США ( обзор центра "Агроэкспорт").В целом, можно выделить следующие преимущества российской продукции на рынках Глобального Юга:Сложности, которые необходимо преодолеть:Текущий опыт российских экспортеров демонстрирует огромный потенциал направления – рынки Глобального Юга далеки от "наполнения", демонстрируя стабильно растущий спрос. Несмотря на сложную конкурентную среду, российские компании открывают новые направления для экспорта, используя возможности локальных рынков и преодолевая "турбулентность" трансграничной торговли. Дальнейший вклад экспорта продукции АПК в торговом балансе России будет увеличиваться, и задача игроков рынка и регулирующих органов – создать условия для этого роста.
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия в 2023 году увеличила экспортпродукции АПК на 12%, до более 45миллиардов долларов. В 2022 году экспорт составил 41,6 миллиарда долларов. При этом растут показатели экспорта в страны Глобального Юга – в Индию - на 46%, в Египет - на 13%, в Пакистан - на 40%, в Индонезию - в 6 раз, в Мексику - в 3 раза. Более того, в 2023 году 17 стран открыли свои рынки для поставок 48 видов российской продукции.
Экспорт российской сельскохозяйственной продукции в страны Юга зависит от многих факторов, включая политическую ситуацию, экономические условия и конкуренцию на рынке. Однако, учитывая растущий спрос на продукты питания в странах Юга, а также производственные мощности и стратегию России в области высококачественной сельскохозяйственной продукции, перспективы данного направления выглядят впечатляющими.
Отметим, что в целом в структуре экспорта доминируют зерновые — более трети, а если к ним добавить продукцию масложировой промышленности и рыбной отрасли, то это составит более 75% экспорта. В 2023 году Россия заняла 25% мирового рынка пшеницы и треть рынка подсолнечного масла. Кроме того, в России стабильно растёт производство мяса. К 2025 году объем производства может достичь 12,5 миллиона тонн.
Рост объемов экспорта сельхозпродукции обусловлен рядом внутренних факторов:
Значительные инвестиции в модернизацию производства;
Внедрение современных технологий и улучшения в области R&D;
Государственная поддержка в виде субсидий помогает экспортерам осваивать новые рынки.
Сложности и точки роста
Краеугольным камнем в вопросе экспорта сельхозпродукции является логистика. Сейчас с ней есть сложности из-за увеличения нагрузки на маршруты и особенно на пограничные переходы. Например, значительная часть железнодорожных мощностей загружена вывозом угля, что влияет на цепочки поставок других товаров.
"Расшитие" логистических цепочек и проработка новых маршрутов – одни из главных приоритетов российских экспортеров сельхозпродукции. Так, например, некоторые перспективные маршруты поставок просто не поддаются подсчетам – нет устоявшейся практики, а также отсутствует поддержка со стороны монополистов, обеспечивающих транспортировку грузов.
Хрестоматийным примером в этой области является горох – российский горох не поставлялся в Китай, основным экспортером являлась Канада. Однако после вмешательства государственных органов было подписано соглашение, и российский горох отправился на экспорт в Китай. Отметим, что сбор гороха в России в 2023 году составил 4,7 миллиона тонн. За пять лет сбор вырос в два раза, за 10 лет - в 3,5 раза (на 3,36 миллиона тонн). В Китай было поставлено около 2 миллионов тонн.
Помимо этого, в России необходимо расширять программу субсидирования сельхозпродукции. Так, к примеру, по данным ОЭСР, субсидии в сельское хозяйство в Китае составляют $300 млрд в год. Сельскохозяйственные субсидии в России выглядят на этом фоне небольшими. В 2023 году они составили из федерального бюджета около 600 млрд руб., в совокупности с дополнительными субсидиями до 900 млрд руб., или около $10 млрд. При этом рентабельность сельского хозяйства "в среднем" - порядка 18-20%, а в обрабатывающей промышленности в России – 5-8%.
Китай и Индия – перспективы роста
На текущий момент Индия и Китай являются двумя ключевыми направлениями для развития экспортных отношений. Совокупно обе страны объединяют более 30% населения Земли – и этот быстрый рост населения и доходов (а, следовательно, и расходов на продовольствие) делает их главными потребителями продукции.
При этом в 2023 году объём торговли между Россией и Китаем продукцией сельского хозяйства и пищевой промышленности увеличился на 33,9% и составил 11,1 миллиарда долларов США ( обзор центра "Агроэкспорт").
В целом, можно выделить следующие преимущества российской продукции на рынках Глобального Юга:
Относительно низкая стоимость в сравнении с аналогами из других стран
Сокращение времени доставки по некоторым видов продукции, благодаря расположению на Дальнем Востоке
Возможность "прямой доставки" грузов по суше
Более экологически чистые продукты без ГМО, так как потребители всё больше обращают внимание на качество и безопасность продуктов питания.
Сложности, которые необходимо преодолеть:
Устранить трудности с оплатой - на текущий момент наблюдаются проблемы в обеспечении трансграничных платежей
Проводить комплексную работу на уровне регулирующих органов стран и выстраивать взаимодействие
Оптимизировать инфраструктуру и улучшить эксплуатационные возможности железных дорог и портов, сократить задержки, вызванные недостаточной пропускной способностью перевозок.
Текущий опыт российских экспортеров демонстрирует огромный потенциал направления – рынки Глобального Юга далеки от "наполнения", демонстрируя стабильно растущий спрос. Несмотря на сложную конкурентную среду, российские компании открывают новые направления для экспорта, используя возможности локальных рынков и преодолевая "турбулентность" трансграничной торговли. Дальнейший вклад экспорта продукции АПК в торговом балансе России будет увеличиваться, и задача игроков рынка и регулирующих органов – создать условия для этого роста.
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