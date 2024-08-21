https://1prime.ru/20240821/proekt-851027459.html

Мишустин распорядился о финансировании проектов продвижения русского языка

Мишустин распорядился о финансировании проектов продвижения русского языка - 21.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин распорядился о финансировании проектов продвижения русского языка

Мероприятия по продвижению русского языка в других государствах должны получить дополнительное финансирование. Государственная программа "Поддержка и... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T10:36+0300

2024-08-21T10:36+0300

2024-08-21T10:43+0300

михаил мишустин

русский язык

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Мероприятия по продвижению русского языка в других государствах должны получить дополнительное финансирование. Государственная программа "Поддержка и продвижение русского языка" на следующий год сохранит финансирование в полном объеме, подчеркнул глава правительства РФ Михаил МишустинОн также дал ряд поручений по итогам стратегической сессии, которая посвящена разработке и реализации нового национального проекта "Молодёжь и дети". В частности, Росмолодёжь, Минобрнауки, МИД и Минфин должны будут обеспечить доведение базовых бюджетных ассигнований на 2025 год на уровне не ниже 2024 года на поддержку программы молодёжного туризма "Больше, чем путешествие" и проведение всероссийского конкурса "Большая перемена"."Также продолжится финансирование государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом". МИДу, Минобрнауки, Минпросвещения, Минфину, Россотрудничеству и Росмолодёжи необходимо обеспечить сохранение такого финансирования в полном объёме", - следует из сообщения.

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михаил мишустин, русский язык