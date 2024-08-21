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Мишустин распорядился о финансировании проектов продвижения русского языка - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Мишустин распорядился о финансировании проектов продвижения русского языка
Мишустин распорядился о финансировании проектов продвижения русского языка - 21.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин распорядился о финансировании проектов продвижения русского языка
Мероприятия по продвижению русского языка в других государствах должны получить дополнительное финансирование. Государственная программа "Поддержка и... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:36+0300
2024-08-21T10:43+0300
михаил мишустин
русский язык
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Мероприятия по продвижению русского языка в других государствах должны получить дополнительное финансирование. Государственная программа "Поддержка и продвижение русского языка" на следующий год сохранит финансирование в полном объеме, подчеркнул глава правительства РФ Михаил МишустинОн также дал ряд поручений по итогам стратегической сессии, которая посвящена разработке и реализации нового национального проекта "Молодёжь и дети". В частности, Росмолодёжь, Минобрнауки, МИД и Минфин должны будут обеспечить доведение базовых бюджетных ассигнований на 2025 год на уровне не ниже 2024 года на поддержку программы молодёжного туризма "Больше, чем путешествие" и проведение всероссийского конкурса "Большая перемена"."Также продолжится финансирование государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом". МИДу, Минобрнауки, Минпросвещения, Минфину, Россотрудничеству и Росмолодёжи необходимо обеспечить сохранение такого финансирования в полном объёме", - следует из сообщения.
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михаил мишустин, русский язык
Михаил Мишустин, русский язык
10:36 21.08.2024 (обновлено: 10:43 21.08.2024)
 
Мишустин распорядился о финансировании проектов продвижения русского языка

Мишустин поручил проработать допфинансирование продвижения русского языка за рубежом

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУтверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Мероприятия по продвижению русского языка в других государствах должны получить дополнительное финансирование. Государственная программа "Поддержка и продвижение русского языка" на следующий год сохранит финансирование в полном объеме, подчеркнул глава правительства РФ Михаил Мишустин
Он также дал ряд поручений по итогам стратегической сессии, которая посвящена разработке и реализации нового национального проекта "Молодёжь и дети". В частности, Росмолодёжь, Минобрнауки, МИД и Минфин должны будут обеспечить доведение базовых бюджетных ассигнований на 2025 год на уровне не ниже 2024 года на поддержку программы молодёжного туризма "Больше, чем путешествие" и проведение всероссийского конкурса "Большая перемена".
"Также продолжится финансирование государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом". МИДу, Минобрнауки, Минпросвещения, Минфину, Россотрудничеству и Росмолодёжи необходимо обеспечить сохранение такого финансирования в полном объёме", - следует из сообщения.
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
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10:32
 
Михаил Мишустинрусский язык
 
 
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