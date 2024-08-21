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В Норвегии озвучили меры по предотвращению развала нефтяной промышленности

В Норвегии озвучили меры по предотвращению развала нефтяной промышленности - 21.08.2024, ПРАЙМ

В Норвегии озвучили меры по предотвращению развала нефтяной промышленности

Норвежский офшорный директорат (Norwegian Offshore Directorate, NOD) намеревается увеличить инвестиции в разведку нефтегазовых месторождений с целью... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T16:17+0300

2024-08-21T16:17+0300

2024-08-21T16:17+0300

энергетика

норвегия

нефтяная отрасль

инвестиции

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Норвежский офшорный директорат (Norwegian Offshore Directorate, NOD) намеревается увеличить инвестиции в разведку нефтегазовых месторождений с целью предотвращения снижения объемов добычи данных энергоресурсов, следует из пресс-релиза организации. В сообщении отмечается, что несмотря на значительные запасы нефти и газа на норвежском континентальном шельфе, ожидается снижение общего объема добычи с 2025 года. "Поэтому нам необходимо увеличить инвестиции в развитие разведки, а также в открытие новых месторождений и инфраструктуру, чтобы замедлить снижение добычи. Отсутствие инвестиций приведет к скорому развалу нефтяной промышленности", - приводятся в релизе слова директора NOD Хьерсти Дале (Kjersti Dahle). Норвежский офшорный директорат, согласно сообщению, подготовил три возможных сценария изменения общего объема добычи нефти и газа до 2050 года, каждый из которых указывает на снижение добычи, что обуславливает необходимость активизации геолого-разведочных работ, а также развития новейших технологий и инфраструктуры.

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норвегия, нефтяная отрасль, инвестиции