https://1prime.ru/20240821/putin-851024047.html

"За гранью безумия". В США забили тревогу из-за заявления Путина

"За гранью безумия". В США забили тревогу из-за заявления Путина - 21.08.2024, ПРАЙМ

"За гранью безумия". В США забили тревогу из-за заявления Путина

Президент России Владимир Путин приравнивает ВСУ к террористам, о чем он заявил во время поездки в Беслан. Таким мнением поделился офицер ВС США в отставке... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T09:08+0300

2024-08-21T09:08+0300

2024-08-21T09:08+0300

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владимир путин

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приравнивает ВСУ к террористам, о чем он заявил во время поездки в Беслан. Таким мнением поделился офицер ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в беседе на YouTube-канале Dialogue Works.По словам Дэвиса, Москва не раз выражала готовность к мирным переговорам с Киевом, однако теперь, вероятно, Путин не будет вести диалог с террористическим режимом."С чего бы у вас возникло желание вести переговоры с теми, кто это делает? Для меня это за гранью безумия, просто сумасшествие", — отметил офицер.Кроме того, российский президент сопоставил атаку на Курскую область и нападение на школу в Беслане, что говорит о том, что террористическая атака произошла вновь, заключил Дэвис.Ранее 20 августа глава государства прибыл в Северную Осетию и посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе номер один города Беслана в 2004 году. В сентябре 2024 года с момента трагедии исполнится 20 лет.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

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россия, украина, владимир путин