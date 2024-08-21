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Названы российские регионы - лидеры по снижению государственного долга

Названы российские регионы - лидеры по снижению государственного долга - 21.08.2024, ПРАЙМ

Названы российские регионы - лидеры по снижению государственного долга

По данным Министерства финансов РФ, государственный долг регионов по итогам первого полугодия 2024 года снизился на 4,2% и составил 3,085 триллиона рублей. В... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T14:37+0300

2024-08-21T14:37+0300

2024-08-21T14:54+0300

россия

регионы россии

госдолг

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. По данным Министерства финансов РФ, государственный долг регионов по итогам первого полугодия 2024 года снизился на 4,2% и составил 3,085 триллиона рублей. В абсолютном выражении он сократился на 135,9 миллиарда рублей. Объем госдолга снизился в 60 регионах, в восьми - не изменился и в 21 - вырос, согласно исследованию РИА рейтинг. Объем муниципального долга составил 387,3 миллиарда рублей, что на 2,6% ниже, чем в начале 2024 года. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 июля 2024 года составил 3,472 триллиона рублей, что на 4% ниже, чем полгода назад.Коммерческих кредитов в структуре долга все меньшеВ структуре суммарного госдолга регионов РФ коммерческих кредитов все меньше – их доля по итогам первого полугодия 2024 года составляет всего 3% против 4% в начале года. При этом коммерческие кредиты присутствуют в структуре 16 российских регионов. Доля бюджетных кредитов за полгода выросла до 81% (+3 п.п.), а доля государственных ценных бумаг снизилась до 14% (-3 п.п.). Суммарный объем государственных ценных бумаг за прошедшие шесть месяцев 2024 года снизился на 93,1 миллиарда рублей, коммерческих кредитов – на 25,9 миллиардов рублей, а бюджетных кредитов – на 11,4 миллиардов рублей. Доля государственных гарантий составила 2%.Госдолг снизился в 60 регионах По итогам шести месяцев 2024 года объем государственного долга снизился в 60 регионах РФ, в 21 регионе госдолг вырос и в 8 – не изменился.Лидером по снижению государственного долга стал Севастополь, который частично расплатился по бюджетному кредиту, что сократило общий госдолг на 67,2%. Следом за ним идет Ямало-Ненецкий автономный округ (-57,8%), который погасил задолженность по государственным гарантиям, но в структуре долга вырос объем по бюджетным кредитам. На третьем месте Калининградская область, чей госдолг за шесть месяцев текущего года сократился на 33,3% за счет сокращения всех четырех видов задолженности в его структуре. В Тверской области и Республике Марий Эл за прошедший период объем госдолга сократился на 22,6% и 22,4% соответственно.Наиболее существенно объем госдолга увеличился в Мурманской области (+66,5%), в Камчатском крае – на 48,4%, в Иркутской области - на 33,5%. Во всех трех регионах рост госдолга произошел за счет наращивания задолженности по бюджетным кредитам, а в Мурманской области и в Камчатском крае также ощутимо выросла задолженность по коммерческим кредитам. Кроме того, еще в двух регионах – Чукотском автономном округе и Магаданской области – рост объема государственного долга превысил 20%.Четверть суммарного объема госдолга приходится на 5 регионовСамый высокий объем государственного долга наблюдается в Московской области, на 1 июля 2024 года он составил 256,9 миллиардов рублей. За первое полугодие 2024 года объем госдолга снизился на 9,3% в основном за счет погашения частичного погашения облигационного займа. На втором месте по объему госдолга Москва, чей госдолг составляет 167,3 миллиардов рублей, что на 15% ниже, чем в начале года. Сокращение объема столичного госдолга также произошло за счет частичного погашения задолженности по государственным ценным бумагам. На третьем месте – Нижегородская область с объемом госдолга в 142,8 миллиарда рублей, который за шесть месяцев снизился на 8% также за счет сокращения долга по государственным ценным бумагам и полного погашения задолженности по коммерческим кредитам. Следом за ней расположились Краснодарский край и Республика Татарстан с госдолгом в 115,5 и 109,9 миллиарда рублей соответственно. На эти пять регионов РФ приходится больше четверти суммарного регионального госдолга, а половина регионального госдолга приходится на 16 российских регионов.Долговая нагрузка на региональные бюджеты немного снизиласьДля определения уровня долговой нагрузки регионов эксперты Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" провели исследование и составили очередной рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику в первом полугодии 2024 года. В рейтинге использовались данные региональных отделений Федерального казначейства и Минфина РФ о долговых обязательствах субъектов РФ. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъекта РФ на 1 июля 2024 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за последние двенадцать месяцев (с 01.07.2023 г. по 01.07.2024 г.).Общероссийский уровень долговой нагрузки немного снизился и на 1 июля 2024 года составляет 19%, что на 1,7 п. п. ниже, чем было зафиксировано на 1 января 2024 года. Диапазон значений в региональном разрезе продолжает сокращаться и варьируется от 0,9% в Севастополе до 86,2% в Республике Хакасия.Низкий уровень долговой нагрузки по итогам первого полугодия 2024 года зафиксирован в девяти регионах и, по сравнению с началом года, их количество не изменилось. В состав лидирующей группы, где государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов на 1 июля 2024 года входят: Севастополь (0,9%), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,3%), Сахалинская область (1,5%), Ненецкий автономный округ (2,3%), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (3%), Тюменская область (3,2%), Москва (3,7%), Ленинградская область (4,1%) и Санкт-Петербург (6,6%). В перечисленных регионах долговая нагрузка за шесть месяцев 2024 года изменилась разнонаправленно.В целом в 22 регионах РФ государственный долг на 1 июля 2024 года превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них в шести субъектах РФ госдолг превышает 70% налоговых и неналоговых доходов. В замыкающую рейтинг тройку входят Республика Хакасия, где отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам составило 86,2%, что на 6,3 п.п. выше, чем в начале года. Причиной этого стало снижение налоговых и неналоговых доходов на 8% и рост объема госдолга на 5,1%. Предпоследнюю строчку рейтинга занимает Республика Мордовия, долговое бремя которой продолжает сокращаться: по итогам 6 месяцев 2024 года отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам составило 84,3%, что на 9,6 п.п. ниже, чем в начале года. Причем объем госдолга региона за это время не изменился, и снижение произошло благодаря росту налоговых и неналоговых доходов на 25%. И третью строчку с конца рейтинга занимает Архангельская область, где отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам составило 83,3%, что на 6 п.п. выше, чем на 1 января 2024 года. За прошедшие шесть месяцев областной госдолг вырос на 13,1%, а налоговые и неналоговые доходы –на 10%.Долговая нагрузка в большинстве регионов снизиласьУровень долговой нагрузки в большинстве российских регионов по итогам первого полугодия 2024 года снизился. На 1 июля 2024 года отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам сократилось в 68 регионах РФ. Наиболее существенное ее сокращение наблюдается в Запорожской области, где за счет роста налоговых и неналоговых доходов снизилось долговое давление на бюджет на 20,8 п.п. до 27,6%, при этом объем госдолга не изменился. Калининградская область сократила долговую нагрузку на 18,4 п.п. до 28,7% за счет снижения объема госдолга на 33,3% и роста налоговых и неналоговых доходов на 22%. В Республике Карелия уровень долговой нагрузки снизился на 14,6 п.п. до 58,6% в основном за счет сокращения объема государственного долга на 18,3%, при этом налоговые и неналоговые доходы выросли на 4%. Еще в семи регионах РФ долговая нагрузка сократилась на 10-13,2%.Лидером по отрицательной динамике стала Мурманская область, где долговая нагрузка выросла на 16,9 процентных пункта до 37,1% в основном за счет роста объема госдолга на 66,5% и снижения объема налоговых и неналоговых доходов на 20%. В Камчатском крае уровень долговой нагрузки вырос на 11,1 п.п. до 34,4%, что можно объяснить увеличением объема областного госдолга на 48,4%, а налоговые и неналоговых доходы бюджета за шесть месяцев текущего года выросли на 3%. Еще в 17 регионах РФ рост уровня долговой нагрузки за первое полугодие 2024 года не превысил 6,5 п.п.. В Ленинградской области и Красноярском крае уровень долговой нагрузки за прошедшие полгода не изменился.Полный рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки смотрите по ссылке >>>

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россия, регионы россии, госдолг