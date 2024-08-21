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Роскомнадзор заблокировал сайт издания Astra - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Роскомнадзор заблокировал сайт издания Astra
Роскомнадзор заблокировал сайт издания Astra - 21.08.2024, ПРАЙМ
Роскомнадзор заблокировал сайт издания Astra
В России ограничили доступ к сайту издания Astra, рассказали агентству РИА Новости в Роскомнадзоре. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:54+0300
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россия
роскомнадзор
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В России ограничили доступ к сайту издания Astra, рассказали агентству РИА Новости в Роскомнадзоре.Отмечается, что это мера была призвана ограничить распротранение сайтом недостоверной общественно значимой информации. Органичение предусмотено ст. 15.3 закона N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".Astra представляет собой созданное после начала российской специальной военной операции на Украине издание.
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россия, роскомнадзор
РОССИЯ, Роскомнадзор
15:54 21.08.2024
 
Роскомнадзор заблокировал сайт издания Astra

Роскомнадзор заблокировал сайт издания Astra из-за недостоверной информации

Роскомнадзор
Роскомнадзор
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В России ограничили доступ к сайту издания Astra, рассказали агентству РИА Новости в Роскомнадзоре.
Отмечается, что это мера была призвана ограничить распротранение сайтом недостоверной общественно значимой информации. Органичение предусмотено ст. 15.3 закона N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Astra представляет собой созданное после начала российской специальной военной операции на Украине издание.
 
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