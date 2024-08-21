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Роскомнадзор подтвердил масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор подтвердил масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp - 21.08.2024, ПРАЙМ

Роскомнадзор подтвердил масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp

Специалисты Роскомнадзора подтвердили масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Об этом рассказали специалисты центра мониторинга и управления... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T15:03+0300

2024-08-21T15:03+0300

2024-08-21T15:03+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Специалисты Роскомнадзора подтвердили масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Об этом рассказали специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ведомства.Ранее от пользователей на территории России начали поступать жалобы на нестабильную работу мессенджеров Telegram и WhatsApp. Проблемы заключались в невозможности отправки сообщений и обновления диалогов. Более того, сообщалось о "бесконечной" загрузке чатов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскомнадзор, telegram, watsapp