https://1prime.ru/20240821/roskomnadzor-851038788.html
Роскомнадзор подтвердил масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp
Роскомнадзор подтвердил масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp - 21.08.2024, ПРАЙМ
Роскомнадзор подтвердил масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp
Специалисты Роскомнадзора подтвердили масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Об этом рассказали специалисты центра мониторинга и управления... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:03+0300
2024-08-21T15:03+0300
2024-08-21T15:03+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Специалисты Роскомнадзора подтвердили масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Об этом рассказали специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ведомства.Ранее от пользователей на территории России начали поступать жалобы на нестабильную работу мессенджеров Telegram и WhatsApp. Проблемы заключались в невозможности отправки сообщений и обновления диалогов. Более того, сообщалось о "бесконечной" загрузке чатов.
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, роскомнадзор, telegram, watsapp
РОССИЯ, Роскомнадзор, Telegram, WatsApp
Роскомнадзор подтвердил масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp
Роскомнадзор фиксирует масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Специалисты Роскомнадзора подтвердили масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Об этом рассказали специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ведомства.
Ранее от пользователей на территории России начали поступать жалобы на нестабильную работу мессенджеров Telegram и WhatsApp. Проблемы заключались в невозможности отправки сообщений и обновления диалогов. Более того, сообщалось о "бесконечной" загрузке чатов.