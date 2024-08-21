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"Никогда не сравняется". В США признали неудобную правду о России
"Никогда не сравняется". В США признали неудобную правду о России - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Никогда не сравняется". В США признали неудобную правду о России
Западные страны не смогут догнать Россию по уровню развития военно-промышленного комплекса. Таким мнением поделился в социальной сети Х офицер ВС США в отставке | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T09:59+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Западные страны не смогут догнать Россию по уровню развития военно-промышленного комплекса. Таким мнением поделился в социальной сети Х офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис."Совокупный потенциал Запада никогда не сравняется с Россией по способности производить боеприпасы и оружие, а тем более не превзойдет ее", — написал он в своем аккаунте.Дэвис подчеркнул, что поддерживая Украину, Запад только увеличивает число жертв конфликта. Игнорирование этого факта является аморальным, заключил он.Анализ консалтинговой компании Bain&Company, о котором сообщает британский телеканал Sky News, подтверждает эти утверждения. Согласно исследованию, Россия производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее, чем западные партнеры Украины.
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россия, сша
"Никогда не сравняется". В США признали неудобную правду о России
Офицер Дэвис: Запад никогда не сравняется с Россией по возможностям ВПК
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Западные страны не смогут догнать Россию по уровню развития военно-промышленного комплекса. Таким мнением поделился в социальной сети Х офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
"Совокупный потенциал Запада никогда не сравняется с Россией по способности производить боеприпасы и оружие, а тем более не превзойдет ее", — написал он в своем аккаунте.
Дэвис подчеркнул, что поддерживая Украину, Запад только увеличивает число жертв конфликта. Игнорирование этого факта является аморальным, заключил он.
Анализ консалтинговой компании Bain&Company, о котором сообщает британский телеканал Sky News, подтверждает эти утверждения. Согласно исследованию, Россия производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее, чем западные партнеры Украины.
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