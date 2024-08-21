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Скоро пора закупаться: на рынке волна распродаж - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Скоро пора закупаться: на рынке волна распродаж
Скоро пора закупаться: на рынке волна распродаж - 21.08.2024, ПРАЙМ
Скоро пора закупаться: на рынке волна распродаж
По итогам торгов во вторник, 20 августа, рублевые пары продемонстрировали рост. Курс доллара к рублю повысился на 0,84%, достигнув 89,70 рубля, евро укрепился... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T09:19+0300
2024-08-21T09:19+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
рубль
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851024301.jpg?1724221177
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. По итогам торгов во вторник, 20 августа, рублевые пары продемонстрировали рост. Курс доллара к рублю повысился на 0,84%, достигнув 89,70 рубля, евро укрепился на 1,07% до 99,35 рубля, а юань вырос на 0,66% до 12,18 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на следующий день: доллар США - 90,6944 рубля, евро - 100,204 рубля. Российская валюта продолжает нести потери, несмотря на приближение пика налоговых выплат. Это может быть связано с обострением геополитической ситуации и восстановлением спроса на валюту со стороны импортеров, которые налаживают альтернативные каналы поставок. Рубль остается чувствительным к геополитическим рискам, в частности, к проблемам на приграничных территориях с Украиной. Однако, пока доллар находится в нисходящем тренде на рынке форекс, курс американской валюты, вероятно, будет колебаться около отметки 90 рублей. На нефтяном рынке также наблюдается негативная динамика. Во вторник баррель нефти марки Brent подешевел на 0,72%, до 77,14 доллара. Давление на нефтяные цены оказывают несколько факторов: рост запасов нефти в США на прошлой неделе, ослабление напряженности на Ближнем Востоке и экономические проблемы Китая, которые заставляют покупателей проявлять осторожность. Согласно данным Американского института нефти, опубликованным во вторник, запасы сырой нефти в США выросли на 347 тысяч баррелей за неделю, закончившуюся 16 августа. Это указывает на избыточное предложение в крупнейшем в мире потребителе нефти и оказывает дополнительное давление на цены. К среде, 21 августа, стоимость барреля Brent опустилась до 77,03 доллара. Покупатели теряют позиции, что может привести к дальнейшему падению цен до 70 долларов за баррель. Если произойдет отскок от уровня 75 долларов с последующим повышением до 80 долларов, это может стать сигналом готовности рынка к движению вверх. В центре внимания трейдеров остается предстоящий отчет по запасам нефти от Министерства энергетики США. Участники рынка будут внимательно следить за этими данными, чтобы оценить текущее состояние спроса и предложения на нефтяном рынке. Таким образом, текущая ситуация на валютном и нефтяном рынках характеризуется повышенной волатильностью и неопределенностью. Геополитические факторы, экономические показатели крупнейших стран-потребителей нефти и динамика запасов сырья продолжают играть ключевую роль в формировании рыночных трендов. Индекс Мосбиржи снизился на 0,26%, до 2768,42 п., индекс РТС - на 1,53%, до 961,60 п. Цель по IMOEX на уровне 2700 п. Хотя после роста на 95% от основания 1775, идеальным бы увидеть коррекцию до 2500 п. При достижении 2700 уже можно присматриваться к покупке дивидендных акций, входящих в индекс Мосбиржи.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, рубль
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, рубль
09:19 21.08.2024
 

Скоро пора закупаться: на рынке волна распродаж

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. По итогам торгов во вторник, 20 августа, рублевые пары продемонстрировали рост. Курс доллара к рублю повысился на 0,84%, достигнув 89,70 рубля, евро укрепился на 1,07% до 99,35 рубля, а юань вырос на 0,66% до 12,18 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на следующий день: доллар США - 90,6944 рубля, евро - 100,204 рубля.

Российская валюта продолжает нести потери, несмотря на приближение пика налоговых выплат. Это может быть связано с обострением геополитической ситуации и восстановлением спроса на валюту со стороны импортеров, которые налаживают альтернативные каналы поставок. Рубль остается чувствительным к геополитическим рискам, в частности, к проблемам на приграничных территориях с Украиной. Однако, пока доллар находится в нисходящем тренде на рынке форекс, курс американской валюты, вероятно, будет колебаться около отметки 90 рублей.

На нефтяном рынке также наблюдается негативная динамика. Во вторник баррель нефти марки Brent подешевел на 0,72%, до 77,14 доллара. Давление на нефтяные цены оказывают несколько факторов: рост запасов нефти в США на прошлой неделе, ослабление напряженности на Ближнем Востоке и экономические проблемы Китая, которые заставляют покупателей проявлять осторожность.

Согласно данным Американского института нефти, опубликованным во вторник, запасы сырой нефти в США выросли на 347 тысяч баррелей за неделю, закончившуюся 16 августа. Это указывает на избыточное предложение в крупнейшем в мире потребителе нефти и оказывает дополнительное давление на цены.

К среде, 21 августа, стоимость барреля Brent опустилась до 77,03 доллара. Покупатели теряют позиции, что может привести к дальнейшему падению цен до 70 долларов за баррель. Если произойдет отскок от уровня 75 долларов с последующим повышением до 80 долларов, это может стать сигналом готовности рынка к движению вверх.

В центре внимания трейдеров остается предстоящий отчет по запасам нефти от Министерства энергетики США. Участники рынка будут внимательно следить за этими данными, чтобы оценить текущее состояние спроса и предложения на нефтяном рынке.

Таким образом, текущая ситуация на валютном и нефтяном рынках характеризуется повышенной волатильностью и неопределенностью. Геополитические факторы, экономические показатели крупнейших стран-потребителей нефти и динамика запасов сырья продолжают играть ключевую роль в формировании рыночных трендов.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,26%, до 2768,42 п., индекс РТС - на 1,53%, до 961,60 п. Цель по IMOEX на уровне 2700 п. Хотя после роста на 95% от основания 1775, идеальным бы увидеть коррекцию до 2500 п. При достижении 2700 уже можно присматриваться к покупке дивидендных акций, входящих в индекс Мосбиржи.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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