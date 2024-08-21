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Рубль перешел к росту на Мосбирже с приближением налогового периода

Рубль перешел к росту на Мосбирже с приближением налогового периода - 21.08.2024, ПРАЙМ

Рубль перешел к росту на Мосбирже с приближением налогового периода

Китайская валюта пока остается дороже отметки 12 рублей, но в середине дня рубль перешёл к укреплению на факторе налогового периода, следует из данных... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T17:41+0300

2024-08-21T17:41+0300

2024-08-21T17:42+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Китайская валюта пока остается дороже отметки 12 рублей, но в середине дня рубль перешёл к укреплению на факторе налогового периода, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.24 мск падает на 8 копеек, до 12,11 рубля. Снижение составляет 0,6%. Таким образом, курс китайской валюты после обновления максимума за два месяца направился сверху в сторону круглой отметки в 12 рублей. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,09-12,24 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 87 миллиардов рублей. А для ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,51 рубля (-0,29% за день). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке составляет 7,39 (7,14 на форексе, разница в 3,5%). "Рубль поначалу продолжал активно дешеветь к юаню, который установил двухмесячный максимум немного выше 12,24 рублей. Российская валюта некоторое время оставалась под давлением, но затем стала быстро возвращать утраченные позиции и вышла в умеренный плюс. Фактор налогового периода все же усиливает позитивное влияние на рубль", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Компании, специализирующиеся на импорте, продолжают проявлять высокий спрос на валюту, в то время как экспорт поставляет на площадку объем, явно недостаточный для удовлетворения такого спроса, также считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В дальнейшем поддержка рублю будет приходить от жесткой монетарной политики ЦБ РФ и регулирования продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила, полагает Яков Яковлев из УК "Первая". "Кроме того, продолжает действовать указ о реализации части валютной выручки российскими экспортерами. На текущей неделе внебиржевой курс доллара, вероятно, будет находиться в коридоре 87,5-89 рублей, а биржевой курс юаня – около 12 рублей", - считает он.

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мосбиржа, рубль