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Рубль на Мосбирже перешел к росту по отношению к юаню в середине недели

Рубль на Мосбирже перешел к росту по отношению к юаню в середине недели - 21.08.2024, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже перешел к росту по отношению к юаню в середине недели

Рубль по итогам торгов среды подорожал к китайской валюте, юань закрыл торги на отметке 12,09 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T19:36+0300

2024-08-21T19:36+0300

2024-08-21T19:36+0300

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды подорожал к китайской валюте, юань закрыл торги на отметке 12,09 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 10 копеек, до 12,09 рубля. КУРС РУБЛЯ РАСТЕТ В СЕРЕДИНЕ НЕДЕЛИ Курс юаня в среду упал на 0,79%, китайская валюта в целом двигалась в диапазоне 12,08-12,24 рублей. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 90 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "В среду рубль на внебиржевом рынке все еще снижается. При этом стоит обратить внимание на то, что во второй половине дня давление на российскую валюту несколько сократилось. Сохранение в силе дисбаланса спроса и предложения валюты на внутреннем рынке в настоящее время определяет траекторию рубля. На этом фоне аспект налогового периода впервые за долгое время отходит на второй план", — комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". При этом в котировках рубля так и не учтены колебания цен на нефть последних недель, и это происходит по причине изолированности внебиржевого рынка, добавляет он. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent тем временем дешевеет на 0,9%, до 76,6 доллара за баррель. "Допускаем, что в условиях развивающегося тренда на ослабление рубля экспортеры могли и ограничить предложение валюты на бирже в преддверии налоговых платежей на следующей неделе. С другой стороны, ситуация с юаневой ликвидностью стала постепенно стабилизироваться, о чем говорит снижение объемов своп операций по предоставлению юаневой ликвидности со стороны ЦБ", — считает Александр Фетисов из Россельхозбанка. ПРОГНОЗЫ "Прогноз до конца недели по биржевому курсу юаня – 12-12,4 рубля, официальный курс доллара может закрепляться в зоне 90-92 рублей. Волатильность курсов может расти по мере приближения пика налогового периода. Рубль может показывать импульсные кратковременные укрепления на фоне крупных сделок экспортеров по продаже дополнительных объемов валюты", — комментирует Денис Буйволов из компании "БКС Мир инвестиций". Фетисов полагает, что на краткосрочном горизонте уровень 12-12,03 рубля за юань может выступить уровнем поддержки, а верхней границей диапазона станет уровень 12,3-12,35 рубля. "На текущей неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 87,5-89 рублей, биржевой курс юаня – около 12 рублей", — считает Андрей Алексеев из УК "Первая".

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рынки, рубль, юань