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Спрос на охлажденную рыбу в регионах России вырос в 1,7 раза за 2 года
Спрос на охлажденную рыбу в регионах России вырос в 1,7 раза за 2 года - 21.08.2024, ПРАЙМ
Спрос на охлажденную рыбу в регионах России вырос в 1,7 раза за 2 года
Спрос на охлажденную рыбу "Инарктики" в регионах РФ вырос в 1,7 раза за 2 года, основной рост спроса фиксируется на Урале и в Сибири, рассказал РИА Новости... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T06:43+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Спрос на охлажденную рыбу "Инарктики" в регионах РФ вырос в 1,7 раза за 2 года, основной рост спроса фиксируется на Урале и в Сибири, рассказал РИА Новости коммерческий директор компании Константин Клинов. "Мы видим, что спрос на охлажденную рыбу "Инарктики" в регионах вырос в 1,7 раза за последние два года. При том, основной рост спроса мы фиксируем на Урале и в Сибири, из-за того, что там охлажденная отечественная рыба просто стала для многих клиентов новым продуктом. За счет усиления и оптимизации своей логистики Инарктика смогла довезти товар до самых удаленных городов. Сейчас в города Уральского федерального округа мы поставляем нашу рыбу за 4-6 дней, до Сибирского - за 6-8 дней", - сказал Клинов. В компании рост спроса со стороны регионов на красную охлаждённую рыбу Русского Севера объясняют сокращением сроков доставки, а также ростом качества продукции по сравнению с зарубежными аналогами. Так, в первом полугодии 2024 года, по предварительным данным, "Инарктика" поставила в российские регионы (исключая Москву и Санкт-Петербург) на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Продажи в Южном округе (Краснодар, Ростов-на-Дону) увеличились в натуральном выражении на 15% год к году, в Уральском федеральном округе (Екатеринбург, Тюмень, Пермь) – на 45%, а в Сибири (Новосибирск, Красноярск, Омск) – на 37%. "На рынке аквакультурной рыбы в России, в целом, есть потенциал импортозамещения: более половины спроса все еще удовлетворяется за счет импортной продукции (замороженная рыба из Чили и Турции). Инарктика активно реализует эту возможность, поставляя качественную охлаждённую рыбу, а также ready-to-cook продукцию (филе и стейки), востребованную в ресторанах и ретейле не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах", - отметил Клинов. ПАО "Инарктика" - управляющая компания группы, крупнейшего производителя аквакультурного лосося и морской форели в России. Владеет 12 действующими фермами - девятью в Баренцевом море и тремя в Карелии. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тысяч тонн красной рыбы.
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продукты, рыба
Экономика, продукты, рыба
Спрос на охлажденную рыбу в регионах России вырос в 1,7 раза за 2 года
"Инарктика": спрос на охлажденную рыбу в российских регионах вырос в 1,7 раза за 2 года
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Спрос на охлажденную рыбу "Инарктики" в регионах РФ вырос в 1,7 раза за 2 года, основной рост спроса фиксируется на Урале и в Сибири, рассказал РИА Новости коммерческий директор компании Константин Клинов.
"Мы видим, что спрос на охлажденную рыбу "Инарктики" в регионах вырос в 1,7 раза за последние два года. При том, основной рост спроса мы фиксируем на Урале и в Сибири, из-за того, что там охлажденная отечественная рыба просто стала для многих клиентов новым продуктом. За счет усиления и оптимизации своей логистики Инарктика смогла довезти товар до самых удаленных городов. Сейчас в города Уральского федерального округа мы поставляем нашу рыбу за 4-6 дней, до Сибирского - за 6-8 дней", - сказал Клинов.
В компании рост спроса со стороны регионов на красную охлаждённую рыбу Русского Севера объясняют сокращением сроков доставки, а также ростом качества продукции по сравнению с зарубежными аналогами.
Турция нарастила поставки рыбы и морепродуктов в Россию
Так, в первом полугодии 2024 года, по предварительным данным, "Инарктика" поставила в российские регионы (исключая Москву и Санкт-Петербург) на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Продажи в Южном округе (Краснодар, Ростов-на-Дону) увеличились в натуральном выражении на 15% год к году, в Уральском федеральном округе (Екатеринбург, Тюмень, Пермь) – на 45%, а в Сибири (Новосибирск, Красноярск, Омск) – на 37%.
"На рынке аквакультурной рыбы в России, в целом, есть потенциал импортозамещения: более половины спроса все еще удовлетворяется за счет импортной продукции (замороженная рыба из Чили и Турции). Инарктика активно реализует эту возможность, поставляя качественную охлаждённую рыбу, а также ready-to-cook продукцию (филе и стейки), востребованную в ресторанах и ретейле не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах", - отметил Клинов.
ПАО "Инарктика" - управляющая компания группы, крупнейшего производителя аквакультурного лосося и морской форели в России. Владеет 12 действующими фермами - девятью в Баренцевом море и тремя в Карелии. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тысяч тонн красной рыбы.