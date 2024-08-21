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Рынок под давлением в ожидании решения Банка России - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Рынок под давлением в ожидании решения Банка России
Рынок под давлением в ожидании решения Банка России - 21.08.2024, ПРАЙМ
Рынок под давлением в ожидании решения Банка России
Индексы остаются под давлением из-за опасений инвесторов перед повышением ключевой ставки на заседании Банка России в сентябре. Поддержку рынку не оказывают... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T09:23+0300
2024-08-21T09:23+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
банк россии
ставка банка россии
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Индексы остаются под давлением из-за опасений инвесторов перед повышением ключевой ставки на заседании Банка России в сентябре. Поддержку рынку не оказывают даже оптимистичные корпоративные результаты ряда эмитентов за I полугодие 2024 года. Индекс Мосбиржи отступает пятую сессию подряд, завершив торги во вторник снижением на 0,26% до 2768,42 п. Индекс РТС просел на 1,53% до 961,6 п. на фоне умеренного ослабления рубля. Индекс RGBI тоже снижается пятую сессию подряд, растеряв почти половину роста с начала августа.Нефть Brent подешевела на фоне сокращения закупок "черного золота" крупнейшим мировым импортером. Китай в июле снизил импорт нефти до самого низкого уровня с сентября 2022 года. Основными причинами стали низкая рентабельность переработки и слабый внутренний спрос на топливо. Это отразилось на импорте из России, который составил 1,76 миллиона баррелей в сутки, что на 7,4% меньше по сравнению с июлем прошлого года. В денежном выражении импорт нефти из России сократился до 4,5 миллиарда долларов по сравнению с 5,5 миллиарда долларов в месяц в I полугодии текущего года. Средняя цена за баррель российской нефти повысилась до 80,5 доллара, оставаясь ниже котировок Brent примерно на 3 доллара. Несмотря на июльское снижение, с начала года общий объем поставок российской нефти в Китай вырос на 3%. Во II квартале 2024 года сокращение экспорта в Китай было компенсировано ростом цен и увеличением поставок в Индию.В лидерах роста оказались бумаги Селигдара на фоне новостей о том, что Минприроды Бурятии одобрил передачу компании запасов из нераспределенного фонда недр Нерундинского месторождения. Таким образом, Селигдар получит дополнительные 1,9 тонны к имеющимся уже запасам золота 2,3 тонны.Финансовые результаты Европлана за I полугодие 2024 года оказались ожидаемо сильными. Чистая прибыль лизинговой компании повысилась на 25% по сравнению с 2023 годом и составила 8,8 миллиарда рублей, чистый процентный доход увеличился на 49% до 12 миллиардов рублей, чистый непроцентный доход – на 18% до 7 миллиардов рублей. Лизинговый портфель вырос на 12% с начала года и составил 256,7 миллиарда рублей. Компания сохраняет высокую операционную эффективность при рентабельности капитала на уровне 37%. Европлан уже выплатил 3 млрд руб. в качестве дивидендов, и менеджмент планирует рекомендовать совету директоров рассмотреть выплату в размере еще 3 миллиарда рублей по итогам 9 месяцев 2024 года. Мы сохраняем оптимистичный взгляд на бумаги Европлана и холдинговой компании ЭсЭфАй. Лизинговый бизнес продолжит чувствовать себя уверенно за счет высокого износа автомобилей, их дефицита на рынке, замещения ушедших из страны брендов. Европлан занимает лидирующие позиции на рынке, демонстрируя опережающие темпы роста и высокие показатели финансовой устойчивости.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, банк россии, ставка банка россии
Мнения аналитиков, российский рынок акций, Банк России, ставка Банка России
09:23 21.08.2024
 

Рынок под давлением в ожидании решения Банка России

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Индексы остаются под давлением из-за опасений инвесторов перед повышением ключевой ставки на заседании Банка России в сентябре. Поддержку рынку не оказывают даже оптимистичные корпоративные результаты ряда эмитентов за I полугодие 2024 года. Индекс Мосбиржи отступает пятую сессию подряд, завершив торги во вторник снижением на 0,26% до 2768,42 п. Индекс РТС просел на 1,53% до 961,6 п. на фоне умеренного ослабления рубля. Индекс RGBI тоже снижается пятую сессию подряд, растеряв почти половину роста с начала августа.
Нефть Brent подешевела на фоне сокращения закупок "черного золота" крупнейшим мировым импортером. Китай в июле снизил импорт нефти до самого низкого уровня с сентября 2022 года. Основными причинами стали низкая рентабельность переработки и слабый внутренний спрос на топливо. Это отразилось на импорте из России, который составил 1,76 миллиона баррелей в сутки, что на 7,4% меньше по сравнению с июлем прошлого года. В денежном выражении импорт нефти из России сократился до 4,5 миллиарда долларов по сравнению с 5,5 миллиарда долларов в месяц в I полугодии текущего года. Средняя цена за баррель российской нефти повысилась до 80,5 доллара, оставаясь ниже котировок Brent примерно на 3 доллара. Несмотря на июльское снижение, с начала года общий объем поставок российской нефти в Китай вырос на 3%. Во II квартале 2024 года сокращение экспорта в Китай было компенсировано ростом цен и увеличением поставок в Индию.
В лидерах роста оказались бумаги Селигдара на фоне новостей о том, что Минприроды Бурятии одобрил передачу компании запасов из нераспределенного фонда недр Нерундинского месторождения. Таким образом, Селигдар получит дополнительные 1,9 тонны к имеющимся уже запасам золота 2,3 тонны.
Финансовые результаты Европлана за I полугодие 2024 года оказались ожидаемо сильными. Чистая прибыль лизинговой компании повысилась на 25% по сравнению с 2023 годом и составила 8,8 миллиарда рублей, чистый процентный доход увеличился на 49% до 12 миллиардов рублей, чистый непроцентный доход – на 18% до 7 миллиардов рублей. Лизинговый портфель вырос на 12% с начала года и составил 256,7 миллиарда рублей. Компания сохраняет высокую операционную эффективность при рентабельности капитала на уровне 37%. Европлан уже выплатил 3 млрд руб. в качестве дивидендов, и менеджмент планирует рекомендовать совету директоров рассмотреть выплату в размере еще 3 миллиарда рублей по итогам 9 месяцев 2024 года. Мы сохраняем оптимистичный взгляд на бумаги Европлана и холдинговой компании ЭсЭфАй. Лизинговый бизнес продолжит чувствовать себя уверенно за счет высокого износа автомобилей, их дефицита на рынке, замещения ушедших из страны брендов. Европлан занимает лидирующие позиции на рынке, демонстрируя опережающие темпы роста и высокие показатели финансовой устойчивости.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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