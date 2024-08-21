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На российском рынке медведи сменили быков - 21.08.2024, ПРАЙМ
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На российском рынке медведи сменили быков
На российском рынке медведи сменили быков - 21.08.2024, ПРАЙМ
На российском рынке медведи сменили быков
Индекс Мосбиржи сделал отскок к ранее пробитой опорной линии 2800 п., но вновь скатился на годовое дно. Вероятность временно прогуляться к 2700 п. сохраняется... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T09:50+0300
2024-08-21T09:50+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851025700.jpg?1724223041
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи сделал отскок к ранее пробитой опорной линии 2800 п., но вновь скатился на годовое дно. Вероятность временно прогуляться к 2700 п. сохраняется. Сейчас рынок находится в медвежьем цикле — падение от максимума превысило условную "планку 20%". Но это локальная история слабости российского рынка на фоне все еще жесткой ДКП и временной геополитической неопределенности на границе. На годовом треке потенциал индекса Мосбиржи оценивается в +38% от текущих.Сильнее индекса — префы Сургутнефтегаза (+3,2%). Привилегированные акции обычно позитивно реагируют на ослабление рубля, а вчера доллар и евро прибавили по 1,3%. У корпорации большая валютная позиция и ее переоценка приводит к росту дивидендных ожиданий на рынке. Курс на бирже у 50 руб., есть вариант краткосрочно сходить еще выше.Слабее рынка — префы Мечела (-3,8%). Акции рухнули на минимумы января 2023 г., с начала этого года уже -61%. Бумаги очень волатильные и как правило отыгрывают общерыночный сентимент с преувеличением. Высокий отскок перепроданных акций возможен лишь после стабилизации обстановки на широком рынке.
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа
09:50 21.08.2024
 

На российском рынке медведи сменили быков

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи сделал отскок к ранее пробитой опорной линии 2800 п., но вновь скатился на годовое дно. Вероятность временно прогуляться к 2700 п. сохраняется. Сейчас рынок находится в медвежьем цикле — падение от максимума превысило условную "планку 20%". Но это локальная история слабости российского рынка на фоне все еще жесткой ДКП и временной геополитической неопределенности на границе. На годовом треке потенциал индекса Мосбиржи оценивается в +38% от текущих.
Сильнее индекса — префы Сургутнефтегаза (+3,2%). Привилегированные акции обычно позитивно реагируют на ослабление рубля, а вчера доллар и евро прибавили по 1,3%. У корпорации большая валютная позиция и ее переоценка приводит к росту дивидендных ожиданий на рынке. Курс на бирже у 50 руб., есть вариант краткосрочно сходить еще выше.
Слабее рынка — префы Мечела (-3,8%). Акции рухнули на минимумы января 2023 г., с начала этого года уже -61%. Бумаги очень волатильные и как правило отыгрывают общерыночный сентимент с преувеличением. Высокий отскок перепроданных акций возможен лишь после стабилизации обстановки на широком рынке.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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