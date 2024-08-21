На российском рынке медведи сменили быков

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи сделал отскок к ранее пробитой опорной линии 2800 п., но вновь скатился на годовое дно. Вероятность временно прогуляться к 2700 п. сохраняется. Сейчас рынок находится в медвежьем цикле — падение от максимума превысило условную "планку 20%". Но это локальная история слабости российского рынка на фоне все еще жесткой ДКП и временной геополитической неопределенности на границе. На годовом треке потенциал индекса Мосбиржи оценивается в +38% от текущих.Сильнее индекса — префы Сургутнефтегаза (+3,2%). Привилегированные акции обычно позитивно реагируют на ослабление рубля, а вчера доллар и евро прибавили по 1,3%. У корпорации большая валютная позиция и ее переоценка приводит к росту дивидендных ожиданий на рынке. Курс на бирже у 50 руб., есть вариант краткосрочно сходить еще выше.Слабее рынка — префы Мечела (-3,8%). Акции рухнули на минимумы января 2023 г., с начала этого года уже -61%. Бумаги очень волатильные и как правило отыгрывают общерыночный сентимент с преувеличением. Высокий отскок перепроданных акций возможен лишь после стабилизации обстановки на широком рынке.
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи сделал отскок к ранее пробитой опорной линии 2800 п., но вновь скатился на годовое дно. Вероятность временно прогуляться к 2700 п. сохраняется. Сейчас рынок находится в медвежьем цикле — падение от максимума превысило условную "планку 20%". Но это локальная история слабости российского рынка на фоне все еще жесткой ДКП и временной геополитической неопределенности на границе. На годовом треке потенциал индекса Мосбиржи оценивается в +38% от текущих.
Сильнее индекса — префы Сургутнефтегаза (+3,2%). Привилегированные акции обычно позитивно реагируют на ослабление рубля, а вчера доллар и евро прибавили по 1,3%. У корпорации большая валютная позиция и ее переоценка приводит к росту дивидендных ожиданий на рынке. Курс на бирже у 50 руб., есть вариант краткосрочно сходить еще выше.
Слабее рынка — префы Мечела (-3,8%). Акции рухнули на минимумы января 2023 г., с начала этого года уже -61%. Бумаги очень волатильные и как правило отыгрывают общерыночный сентимент с преувеличением. Высокий отскок перепроданных акций возможен лишь после стабилизации обстановки на широком рынке.
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