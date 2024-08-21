https://1prime.ru/20240821/rynok-aktsiy-851038890.html

Россиянам назвали плюсы и минусы торгов акциями в выходные

Россиянам назвали плюсы и минусы торгов акциями в выходные - 21.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали плюсы и минусы торгов акциями в выходные

Торги акциями в выходные, предоставляемые российскими брокерами, дают клиентам новые возможности в трейдинге, однако чреваты для них рисками низкой ликвидности, | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T15:05+0300

2024-08-21T15:05+0300

2024-08-21T15:05+0300

россия

российский рынок акций

биржевые торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Торги акциями в выходные, предоставляемые российскими брокерами, дают клиентам новые возможности в трейдинге, однако чреваты для них рисками низкой ликвидности, а для брокеров могут оказаться убыточными, прокомментировал РИА Новости руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов. В последнее время пришло несколько сообщений от профучастников, что они запускают торги в выходные дни, отмечает эксперт. "Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, клиентам не всегда удобно осуществлять сделки в будние дни, даже в вечерние торги. Иногда возникает желание в спокойной обстановке проанализировать рынок, новости и так далее. И как раз выходные дают возможность в такой обстановке спокойно принимать более взвешенные решения. Поэтому такая необходимость у ряда клиентов присутствует", - говорит он. Кроме того, в выходные очень часто приходят какие-то новости, как положительные, так и отрицательные, и многие инвесторы хотят как можно скорее отреагировать на это, отмечает Леснов. "Возможность заключать сделки в выходные помогает им более оперативно реализовать свои инвестиционные идеи", - поясняет он. Однако это сопряжено с определенными рисками, предупреждает эксперт. "Ликвидность на выходных гораздо ниже, потому что все-таки выходные дни - это торговля не биржевая. В ней принимают участие клиенты определенного брокера, и это сказывается на объеме ликвидности и, соответственно, на возможностях по выгодным ценам осуществить сделку. То есть такая возможность не всегда присутствует. Плюсы для брокеров - очень спорный момент, потому что "поднимать" торговую инфраструктуру, выводить службу технической поддержки в работу в выходные дни сопряжено с определенными затратами, отмечает Леснов. "И не всегда эти выгоды могут перекрывать затраты, то есть не всегда комиссия, которую дополнительно получает брокер в выходные дни, позволяет перекрывать все эти расходы", - добавляет он. "Мы сейчас заново проанализируем наши возможности по предоставлению доступа к торгам в выходные дни, и на горизонте месяца-полутора сможем принять решение по необходимости предоставления торгов в выходные дни нашим клиентам", - резюмировал Леснов.

https://1prime.ru/20240819/rynok-850990517.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, российский рынок акций, биржевые торги