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Швейцария присоединится к 14-му пакету санкций ЕС против России
Швейцария присоединится к 14-му пакету санкций ЕС против России - 21.08.2024, ПРАЙМ
Швейцария присоединится к 14-му пакету санкций ЕС против России
Власти Швейцарии заявили о готовности присоединиться к 14-ому пакету антироссийских рестрикций, которые в том числе предполагают ограничения в отношении алмазов | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T16:39+0300
2024-08-21T16:39+0300
2024-08-21T16:39+0300
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ЖЕНЕВА, 21 авг – ПРАЙМ. Власти Швейцарии заявили о готовности присоединиться к 14-ому пакету антироссийских рестрикций, которые в том числе предполагают ограничения в отношении алмазов из России. Об этом сообщается в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны."Федеральный совет решил 21 августа 2024 года присоединиться к мерам 14-го пакета санкций, принятых ЕС в отношении России. Изменения вступают в силу 27 августа 2024 года", - сказано в материале властей. Также сообщается, что ограничительные меры предусматривают продление сроков предоставления исключений в отношении вывода инвестиций из России.Швейцария была официально признана нейтральным государством в 1815 году. Согласно принципу нейтралитета, который является одним из базовых, страна не может принимать участие в вооруженных конфликтах, вступать в военные и политические союзы. Как заявляла пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, Швейцария уже давно лишилась своего статуса нейтрального государства, и сделала она это не сама, а под давлением Соединенных Штатов.
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россия, швейцария, санкции против рф
РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, санкции против РФ
Швейцария присоединится к 14-му пакету санкций ЕС против России
Власти Швейцарии заявили присоединении к 14-му пакету санкций ЕС против России
ЖЕНЕВА, 21 авг – ПРАЙМ. Власти Швейцарии заявили о готовности присоединиться к 14-ому пакету антироссийских рестрикций, которые в том числе предполагают ограничения в отношении алмазов из России. Об этом сообщается в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Федеральный совет решил 21 августа 2024 года присоединиться к мерам 14-го пакета санкций, принятых ЕС в отношении России. Изменения вступают в силу 27 августа 2024 года", - сказано в материале властей.
Также сообщается, что ограничительные меры предусматривают продление сроков предоставления исключений в отношении вывода инвестиций из России.
Швейцария была официально признана нейтральным государством в 1815 году. Согласно принципу нейтралитета, который является одним из базовых, страна не может принимать участие в вооруженных конфликтах, вступать в военные и политические союзы. Как заявляла пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, Швейцария уже давно лишилась своего статуса нейтрального государства, и сделала она это не сама, а под давлением Соединенных Штатов.
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